Festival del Bambuco cerró con alta asistencia, ocupación hotelera y balance positivo en el Huila

Neiva

El 65° Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro finalizó con un balance favorable para el departamento, tras reunir a más de 8.000 artistas y miles de asistentes en una programación que incluyó desfiles, muestras folclóricas, conciertos y encuentros culturales. Delegaciones de Indonesia, Panamá y varios departamentos del país participaron en la celebración del folclor e identidad opita, reafirmando al Huila como uno de los principales escenarios de la cultura colombiana.

Las cifras de asistencia reflejaron la acogida de la programación. Más de 94.000 personas participaron en los eventos públicos y cerca de 63.500 asistieron a conciertos y actividades privadas. El impacto también se evidenció en el turismo, con una ocupación hotelera del 98 % en Neiva durante el último fin de semana de las fiestas y un promedio del 50 % en el resto del departamento. Además, el 95 % de los visitantes fueron turistas nacionales y el 5 % extranjeros.

La movilidad registró un incremento frente al año anterior. Más de 195.000 pasajeros se movilizaron por vía terrestre, mientras que el flujo de vehículos por los peajes del departamento aumentó en más de 17.400 movimientos respecto a 2025. A esto se sumó el tránsito de cerca de 28.700 pasajeros por el Aeropuerto Benito Salas durante el mes de junio, lo que evidenció el alto movimiento de visitantes a la región.

En materia de seguridad, las autoridades reportaron una reducción en varios indicadores delictivos durante las festividades, entre ellos los homicidios (-56 %), el hurto a personas (-38 %), el hurto a comercio (-84 %). El Festival también amplió su alcance fuera del país gracias a la difusión en medios nacionales, transmisiones internacionales e influenciadores digitales, alcanzando más de 22,9 millones de visualizaciones en plataformas digitales, cifra que evidencia el alcance que tuvo esta edición dentro y fuera de Colombia.