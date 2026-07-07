“Continuaremos recopilando información para el empalme”: Ministros designados por De la Espriella

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo y los ministros designados por Abelardo de la Espriella emitieron un comunicado conjunto en la tarde de este 7 de julio en el que respaldaron la declaración del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

De la Espriella rechazó el desconocimiento de su triunfo por parte del saliente presidente Gustavo Petro y ratificó la suspensión de las reuniones para el empalme nacional.

“Estamos aquí para defender y exigir el respeto de la decisión soberana del pueblo colombiano, expresada libremente en las urnas, que eligió como presidente de la República a Abelardo de la Espriella y como vicepresidente a José Manuel Restrepo”, leyó Lara.

Y agregaron que “el presidente Petro, al declarar que desconoce la voluntad de los colombianos expresada en las urnas, cruza una línea infranqueable en una democracia: la del respeto al veredicto popular y al Estado de derecho”.

Por eso, aseguraron que invocarán a la resistencia constitucional, “que se ejerce desde las instituciones y al amparo de la ley, frente a los poderes que pretenden desconocer los resultados electorales y frente a quienes, con eufemismos, buscan incendiar las calles y sembrar el desorden”.

Finalmente, ratificaron que el gabinete designado continuará sus labores de recopilación de información para el empalme nacional, incluido el empalme anticorrupción.

“A partir de mañana, el presidente electo Abelardo de la Espriella iniciará los empalmes regionales, que se adelantarán con los gobernadores y alcaldes del país”. Este primer empalme será en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander.