Jaime Andrés Beltrán exalcalde de Bucaramanga fue designado como nuevo ministro de Vivienda
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, lo incluyó entre los seis nuevos integrantes de su gabinete y le encomendó liderar la política de vivienda, agua potable y desarrollo territorial.
El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció este martes 7 de julio un nuevo grupo de integrantes de su gabinete ministerial, entre los que figura el exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, quien asumirá como ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio.