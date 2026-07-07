Casi 200 policías garantizarán la seguridad en Neiva durante el partido de la Selección Colombia

Neiva

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para vivir la jornada futbolística con responsabilidad y moderación. El propósito es que la celebración transcurra en un ambiente de respeto y convivencia, evitando riñas, excesos en el consumo de licor y cualquier situación que altere el orden público o empañe la fiesta deportiva.

Héctor Betancourt, coronel de la poli a metropolitana, comento que “La Policía Nacional en Neiva anunció un operativo especial con cerca de 200 uniformados para garantizar la seguridad durante el partido de la Selección Colombia en el Mundial. El dispositivo estará enfocado en los establecimientos comerciales y sectores donde se concentran grandes grupos de aficionados, con acciones preventivas antes, durante y después del encuentro deportivo”.

Por su parte, Fabio Guzman, de Asobares, expreso que “representantes del sector de bares y gastrobares señalaron que el Mundial ha significado un alivio para la actividad comercial, luego de las pérdidas ocasionadas por las jornadas de ley seca registradas durante las festividades de San Pedro. Aunque el horario de los partidos no ha sido el más favorable, los empresarios aseguran que cada encuentro de la Selección Colombia ha representado un incremento en las ventas”.

Los comerciantes mantienen la expectativa de una clasificación de Colombia a la siguiente fase, ya que un eventual compromiso el sábado en horario nocturno impulsaría aún más la economía del sector. Estiman que la demanda de clientes aumentaría la empleabilidad hasta en un 20 %, obligando a muchos establecimientos a contratar entre uno y tres trabajadores adicionales para atender el servicio de bebidas y gastronomía.