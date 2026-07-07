“El empalme es con el país”: ministras del Gobierno Petro responden tras suspensión del proceso

Las funcionarias aseguraron que los equipos técnicos estaban preparados para entregar la información, resultados y hojas de ruta de cada sector, insistiendo en que el empalme debe mantenerse como un ejercicio institucional, transparente y de cara a la ciudadanía.

Una de las reacciones fue la de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, quien realizó un “empalme ante el pueblo” para exponer los avances y el estado de los proyectos de la cartera, pese a la suspensión de las reuniones con el equipo entrante.

“En el Ministerio de Transporte estábamos listos para el empalme. Organizamos la información, los equipos técnicos y el estado de cada proyecto para realizar un empalme abierto, transparente y de cara a la ciudadanía”, señaló la entidad.

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Durante la transmisión realizada por la cartera se observaron las sillas dispuestas para el proceso de empalme sin la presencia del equipo del nuevo gobierno.

Por su parte, la ministra TIC, Carina Murcia, afirmó que el sector está preparado para entregar un informe detallado sobre los programas, resultados y compromisos estratégicos.

“Estamos preparados para entregar un informe de empalme riguroso, que reúne los programas, resultados, hojas de ruta y compromisos estratégicos que hoy impulsan la transformación digital del país”, indicó Carina Murcia.

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A estos pronunciamientos se sumó la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Yesenia Olaya, quien defendió el carácter técnico e institucional del proceso y cuestionó la denominación de “empalme anticorrupción”.

“La utilización de apellidos como ‘empalme anticorrupción’ desconoce la naturaleza institucional de este ejercicio y afecta la dignidad del Gobierno, así como el reconocimiento de las transformaciones y los resultados alcanzados en beneficio del pueblo colombiano”, aseguró la ministra Olaya.

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El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes también se pronunció y aseguró que asumió el proceso de empalme con “absoluta apertura”, entregando información, soportes técnicos y resultados verificables.

“La institucionalidad se fortalece cuando los datos reemplazan las sospechas y los hechos hacen innecesarias las conjeturas”, señaló la cartera.

Además, indicó que “no corresponde a ningún gobierno calificar el proceso de transición” y sostuvo que su responsabilidad es dejar “una casa en orden y abierta”.

Mientras continúa la controversia por la suspensión del empalme, las carteras del Gobierno saliente insistieron en que mantendrán la entrega de información y los balances de gestión de sus sectores.

Cabe añadir que, aunque el empalme permite la transferencia de información entre administraciones, este proceso también representa un ejercicio de transparencia pública y rendición de cuentas de cara a la ciudadanía, al pueblo, al poner en conocimiento del país los avances alcanzados, las dificultades encontradas y los retos pendientes en cada sector.