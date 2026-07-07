Registran hembras de oso andino con sus crías en dos áreas protegidas del Huila

Cámaras trampa y el monitoreo de la biodiversidad registran hembras de oso de anteojos con crías en el sur y norte del departamento. Foto CAM

Neiva

La presencia de nuevas crías de oso andino quedó registrada en dos áreas protegidas del Huila gracias al monitoreo con cámaras trampa, un hallazgo que evidencia procesos reproductivos exitosos de esta especie amenazada. Los registros fueron obtenidos en los municipios de Palestina e Íquira y representan un indicador positivo para la conservación de los ecosistemas altoandinos.

El primer registro se obtuvo en el Distrito Regional de Manejo Integrado Serranía de Peñas Blancas, en Palestina, donde una hembra fue captada junto a una cría de aproximadamente seis meses de edad. La misma osa ya había sido identificada en 2024 en el Parque Natural Regional Corredor Biológico Guácharos-Puracé, lo que confirma su permanencia en el territorio y la conectividad entre las áreas protegidas.

El segundo hallazgo ocurrió en el Distrito Regional de Manejo Integrado Cerro Banderas–Ojo Blanco, en Íquira, donde por primera vez se documentó en video una hembra de oso de anteojos acompañada de su cría. De acuerdo con la bióloga de la CAM, Katherine Arenas, este registro demuestra que el área no solo sirve como corredor para la especie, sino también como un sitio seguro para su reproducción.

La autoridad ambiental destacó que la presencia de madres con sus crías es uno de los principales indicadores del buen estado de conservación de una población silvestre, ya que refleja que el hábitat ofrece alimento, refugio y condiciones para la supervivencia. Los registros fueron posibles gracias al trabajo conjunto entre la CAM y grupos comunitarios de monitoreo, que mantienen un seguimiento permanente de la fauna en el departamento.