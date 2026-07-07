Boyacá espera la instalación de inhibidores de señal en cárceles para frenar las extorsiones

El objetivo de instalar los inhibidores de señal en la cárcel de El Barne y Cómbita es poder combatir la extorsión.

Tunja

La Gobernación de Boyacá anunció que la instalación de inhibidores de señal en las cárceles de El Barne y Cómbita podría concretarse entre el mes de julio y mediados de agosto, una medida que busca combatir las extorsiones que se originan desde los centros penitenciarios y fortalecer la seguridad en el departamento.

La secretaria de Gobierno y Acción Comunal de Boyacá, Alejandra Pico Gama, explicó que el compromiso fue adquirido durante un reciente encuentro entre el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y el ministro de Justicia, en el que se reiteró la necesidad de implementar esta tecnología.

“Estamos a la espera de que en el mes de julio o mediados de agosto se puedan instalar los inhibidores de señal en la cárcel de El Barne y de Cómbita. Esta es una gran noticia para Boyacá y para el país, entendiendo que cerca del 80 % de las extorsiones que se presentan en nuestro territorio son de origen carcelario“, afirmó la funcionaria.

Según indicó, la instalación de estos equipos fue una solicitud presentada por el gobernador y representa una de las principales estrategias para reducir este delito, que afecta a ciudadanos y comerciantes de la región y de diferentes zonas del país.

Seis estaciones de Policía en gestión

Durante su intervención, Pico Gama también informó que la Gobernación avanza en la gestión de seis proyectos para la construcción de nuevas estaciones de Policía, iniciativa que se desarrolla en conjunto con el Ministerio del Interior y que contará con cofinanciación entre la administración departamental y los municipios beneficiados.

Los proyectos ya avanzan para los municipios de Motavita, Sora y Panqueba, mientras que se encuentran a la espera de los respectivos avales en Macanal, Chitaraque y Saboyá.

Cada una de las estaciones tendría una inversión aproximada de 2.500 millones de pesos, recursos que buscan fortalecer la presencia institucional, mejorar la capacidad operativa de la Policía Nacional y reforzar la seguridad en diferentes zonas del departamento.

Con estas acciones, la Gobernación de Boyacá espera avanzar en el fortalecimiento de la infraestructura para la seguridad y en la implementación de medidas que permitan reducir delitos como la extorsión y mejorar la respuesta de las autoridades en el territorio.