Irán ofrece recompensa de 30.000 dólares por soldados estadounidenses muertos o capturados

El ejército de Irán anunció este domingo una recompensa equivalente a 30.000 dólares por matar o capturar soldados estadounidenses, y el doble si quien ejecuta las acciones, es una mujer.

El jefe del ejército, Amir Hatami, dijo que decidieron poner en marcha el plan a raíz del “gran número de solicitudes” para participar en el apoyo financiero, según la agencia de noticias estatal IRNA.

No se tiene constancia de un despliegue de fuerzas terrestres estadounidenses en Irán durante la guerra en Oriente Medio, con la excepción de una misión de rescate en abril para un piloto estadounidense derribado.

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Hatami no aportó detalles sobre dónde o cuándo se esperaba que se acabara con la vida o capturara a soldados estadounidenses.

La guerra entre Irán y Estados Unidos comenzó el 28 de febrero después de que fuerzas estadounidenses e iraelíes iniciaron bombardeos contra objetivos en territorio iraní.

A ello le siguió un alto el fuego en abril tras casi 40 días de combates, y en junio se alcanzó un marco para conversaciones de paz que posteriormente se vino abajo.

Desde entonces, Irán y Estados Unidos han intercambiado fuego de forma esporádica, con enfrentamientos principalmente centrados en el sur de Irán y en torno al estrecho de Ormuz.