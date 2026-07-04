🔴EN VIVO Paraguay vs. Francia: minuto a minuto y transmisión del partido HOY

Paraguay afrontará uno de los mayores desafíos de su historia reciente cuando se mida a Francia por un cupo a los cuartos de final del Mundial 2026. La Albirroja llega con la moral en lo más alto después de dejar en el camino a Alemania en la tanda de penales, resultado que confirmó la recuperación del equipo dirigido por Gustavo Alfaro tras un complicado inicio de campeonato. Una nueva victoria le permitiría igualar la histórica campaña de Sudáfrica 2010, cuando alcanzó por única vez los cuartos de final de una Copa del Mundo.

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El conjunto paraguayo ha construido su clasificación a partir de la solidez defensiva. Luego de la goleada sufrida en su debut, encadena tres partidos sin perder y apenas ha recibido un gol en ese tramo. Sin embargo, el gran reto estará en mejorar su producción ofensiva, un aspecto que históricamente le ha costado en las fases de eliminación directa, ya que necesitará aprovechar cada oportunidad frente a una de las selecciones más poderosas del torneo.

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Francia, por su parte, llega como una de las máximas candidatas al título gracias a un rendimiento que ha respaldado su favoritismo. Los dirigidos por Didier Deschamps vienen de superar con autoridad a Suecia y acumulan cinco encuentros consecutivos marcando al menos tres goles. Además, su experiencia en instancias definitivas es un factor clave: los Bleus mantienen una destacada regularidad en los Mundiales y buscarán dar otro paso hacia el objetivo de disputar una tercera final consecutiva, un logro reservado para muy pocas selecciones en la historia de la Copa del Mundo.

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