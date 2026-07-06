Nuevo cierre temporal del Cementerio Central de Cúcuta

592 cuerpos asociados al conflicto armado se han recuperado del Cementerio Central de Cúcuta. / Foto: UBPD.

Cúcuta

A partir de hoy lunes 6 de julio y hasta el próximo viernes 17 de este mismo mes, habrán restricciones en el Cementerio Central de la ciudad de Cúcuta, debido a las prácticas forenses que adelanta la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas - UBPD -.

De acuerdo con la información entregada por la Alcaldía de Cúcuta, durante este nuevo periodo de cierre temporal, habrá:

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No se permitirá el ingreso de visitantes.

Se suspenden labores de mantenimiento en bóvedas, osarios y sepulturas.

Las actividades autorizadas para esta fecha serán reprogramadas.

Solo se permitirá el ingreso para procesos de inhumación autorizados.

Recordemos que desde el año 2019, la UBPD ha priorizado este camposanto como un sitio de interés forense. Gracias a la articulación con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y en el marco de la medida cautelar del Auto 069 de 2021, los equipos forenses de la UBPD y el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, han logrado este importante resultado.

Durante las más de 20 intervenciones adelantadas en este camposanto, donde se han analizado más de 11.000 estructuras óseas, se han logrado recuperar 592 cuerpos con características asociadas al conflicto armado.