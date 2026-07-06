Comenzaron obras del Centro de Convenciones que tendrá la región

Cúcuta

En el municipio de Villa del Rosario, área metropolitana de Cúcuta inició la construcción de el Centro de Convenciones de la Frontera.

Este proyecto esta contemplado como un espacio pensado para recibir ferias, congresos, exposiciones y eventos que impulsarán el turismo, fortalecerán la economía y convertirán a Norte de Santander en un referente para grandes escenarios.

Con auditorio, museo, pabellones, stands, centro de negocios y una infraestructura moderna, este proyecto estructurado en la pasada administración del exgobernador Silvano Serrano, y que hoy continua bajo la administración actual, será el punto de encuentro para las ideas, la inversión y el desarrollo de nuestra región.

El centro de convenciones que llevará como nombre “Virgilio Barco Vargas” en honor al ex presidente de la república, tendrá una inversión de $67 mil millones provenientes del sistema general de regalías, cinco mil millones con recursos de la Gobernación de Norte de Santander y quince mil millones que destinará Fontur para un total de $87 mil millones de pesos.

El ex gobernador Silvano Serrano destacó la importancia de estas obras al advertir que “es necesario contribuir y avanzar en el desarrollo de la ciudad y la región y ese es un propósito con todos los nortesantandereanos. Un compromiso que esta definido y que dejamos con gran responsabilidad para su ejecución”.

El gobernador de Norte de Santander William Villamizar destacó la importancia de la obra y el desarrollo que traerá a la región este proyecto que empezó a levantarse y que “vamos a estar a tono con las grandes ciudades para el desarrollo de eventos, convenciones y además se convertirá en el epicentro para la realización de importantes actividades en el oriente del país”.