Hostigan con drones a tropas del Ejército en el Catatumbo

Un ataque contra tropas del Ejército Nacional se registró en el sector Los Piñitos, sobre la vía que comunica a Ábrego con Ocaña, en Norte de Santander.

De acuerdo con información preliminar, los militares, que se encontraban prestando seguridad en este corredor vial, fueron atacados inicialmente con drones cargados con explosivos. Tras las detonaciones, las tropas fueron hostigadas con disparos de fusil.

Inicialmente se reportan tres soldados heridos, quienes están siendo evacuados hacia un centro asistencial del municipio de Ábrego para recibir atención médica.

Las autoridades verifican en este momento si hay más personas afectadas por la acción violenta.

Tras conocerse el ataque, las autoridades municipales adoptaron medidas extraordinarias de orden público y ordenaron el cierre de establecimientos, además de decretar toque de queda y ley seca desde las 8:00 de la noche de este sábado 15 de agosto hasta las 5:00 de la mañana del domingo 16 de agosto.

Las autoridades adelantan las verificaciones para establecer las circunstancias del ataque y los responsables.