Más de dos mil toneladas de ayudas humanitarias han salido desde Norte de Santander y el Táchira

101 tractomulas con aporte del pueblo colombiano y tachirense. / Foto: Gobernación del Táchira.

Frontera

Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira, en Venezuela, indicó en las últimas horas, que transcurrida la primera semana después de los dos terremotos que sacudieron al vecino país, desde la frontera colombovenezolana se han enviado 101 tractomulas de ayudas humanitarias, equivalentes a 2.000 toneladas de insumos.

“Somos un pueblo que enfrenta las dificultades con amor y esperanza y se une para vencer”, expresó Bernal, destacando la respuesta inmediata que tuvieron los habitantes de zona de frontera, tanto de Colombia como de Venezuela.

Más información A la cárcel por transportar combustible ilegal entre Ábrego y Ocaña, Norte de Santander

“Esta frontera sigue abierta al amor y a la solidaridad como lo ha sido siempre. Ahora abrazamos la ayuda del pueblo colombiano hacia nosotros”, afirmó Bernal, quien precisó que las donaciones que han llegado al Táchira provenientes de Colombia, son de ciudades como Bogotá, Cali y Norte de Santander.

Dentro de las ayudas humanitarias que han sido enviadas desde Colombia, se encuentran las donadas por las comunidades religiosas en Norte de Santander, equivalentes a cuatro tractomulas con alimentos no perecederos y medicamentos.

Bernal indicó además que, las necesidades más urgentes que están enfrentando los damnificados por este terremoto son sábanas, cobijas para niños y adultos, pañales de distintas tallas, medicamentos para adultos y pediátricos, así como fórmulas lácteas infantiles.