🔴EN VIVO Tour de Francia 2026 hoy: etapa 3, recorrido de la jornada entre Granoller y Les Angles
La tercera etapa llevará al pelotón de España a Francia en un recorrido de montaña favorable para las escapadas.
La tercera etapa del Tour de Francia 2026 marcará el adiós de la carrera a territorio español. El pelotón partirá desde Granollers, atravesará la provincia de Girona y cruzará la frontera hacia Francia para finalizar en Les Angles, en una jornada que presenta un perfil exigente con varias ascensiones y que podría ser ideal para los ciclistas que busquen sorprender desde la fuga.
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La organización confirmó que el recorrido se mantiene sin modificaciones pese al incendio forestal que afecta la zona de Trevillach, en los Pirineos Orientales. Como medida preventiva, se pidió a los aficionados no acudir a los kilómetros finales de la etapa y se canceló la tradicional caravana publicitaria para facilitar las labores de emergencia y garantizar la seguridad de corredores, equipos y personal de la prueba.
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En lo deportivo, la etapa ofrece una gran oportunidad para los especialistas en escapadas gracias a sus cuatro puertos de montaña. También será una nueva prueba para los aspirantes a la clasificación general, con Jonas Vingegaard defendiendo el maillot amarillo ante la presión del UAE Team Emirates, que dejó grandes sensaciones en la jornada anterior con sus principales figuras.