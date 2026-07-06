🔴EN VIVO Tour de Francia 2026 hoy: etapa 3, recorrido de la jornada entre Granoller y Les Angles

GRANOLLERS, SPAIN - JULY 06: (L-R) Alex Molenaar of Netherlands and Team Caja Rural - Seguros RGA - Polka Dot Mountain Jersey, Jonas Vingegaard of Denmark and Team Visma | Lease a Bike - Yellow Leader Jersey, Isaac Del Toro of Mexico and UAE Team Emirates - XRG - Green Sprint Jersey and Juan Ayuso of Spain and Team Lidl - Trek - White Best Young Rider Jersey prior to 113th Tour de France 2026, Stage 3 a 195.9km stage from Granollers to Les Angles 1801m / #UCIWT / on July 06, 2026 in Granollers, Spain. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images) / Dario Belingheri

La tercera etapa del Tour de Francia 2026 marcará el adiós de la carrera a territorio español. El pelotón partirá desde Granollers, atravesará la provincia de Girona y cruzará la frontera hacia Francia para finalizar en Les Angles , en una jornada que presenta un perfil exigente con varias ascensiones y que podría ser ideal para los ciclistas que busquen sorprender desde la fuga.

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La organización confirmó que el recorrido se mantiene sin modificaciones pese al incendio forestal que afecta la zona de Trevillach, en los Pirineos Orientales. Como medida preventiva, se pidió a los aficionados no acudir a los kilómetros finales de la etapa y se canceló la tradicional caravana publicitaria para facilitar las labores de emergencia y garantizar la seguridad de corredores, equipos y personal de la prueba.

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En lo deportivo, la etapa ofrece una gran oportunidad para los especialistas en escapadas gracias a sus cuatro puertos de montaña. También será una nueva prueba para los aspirantes a la clasificación general, con Jonas Vingegaard defendiendo el maillot amarillo ante la presión del UAE Team Emirates, que dejó grandes sensaciones en la jornada anterior con sus principales figuras.

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