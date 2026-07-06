De imputados a testigos de la fiscalía contra el exalcalde de Tunja, Mikhail Krasnov

Tunja

En el Juzgado Primero Penal Municipal con función de Control de Garantías se realizó la audiencia decreto y práctica de prueba anticipada en desarrollo del proceso que se adelanta contra el exalcale de Tunja, Mikhail Krasnov, la exgestora social de Tunja, Sara Catalina Pedraza, el exgerente de Ecovivienda,

Eduardo Ernesto Camargo, la secretaria de Contratación, Luz Mila Acevedo Galán y el excontratista del municipio, Juan Sebastián Ramírez García.

Los hechos se remontan a febrero de 2024 cuando al parecer la alcaldía le dio un contrato a Juan Sebastián Ramírez García para que retirará la demanda de nulidad electoral que había sido presentada ante el Tribunal Administrativo de Boyacá.

El Fiscal 6 seccional de Tunja hizo la solicitud ante la juez del testimonio, evidencia física y material de prueba que irían en concordancia con la teoría del caso que le adelanta al exalcalde Krasnov y a varios funcionarios de la administración municipal.

La juez admitió el decreto de la practica de la prueba anticipada y, testimonio del exgerente de Ecovivienda, Eduardo Ernesto Camargo, pero negó para su incorporación la declaración extraproceso y la denuncia por pérdida del celular.

Además, decretó la practica de la prueba anticipada a Juan Sebastián Ramírez García, los archivos con pantallazos de WhatsApp, la demanda de nulidad electoral y memorial de subsanación, la propuesta técnica que presentó a la alcaldía de Tunja para el contrato 146 de 2024, el memorial de retiro de la demanda, el reporte del Secop del contrato 146 de 2024, el memorial explicativo del Tribunal Administrativo de Boyacá sobre el retiro de la demanda, un archivo con 19 folios con pantallazos de WhatsApp con charlas sostenidas con Erika Julieth Soler Rocha, jefe de gabinete de Mikhail Krasnov durante los días 1 y 2 de febrero de 2024, previo a la firma del contrato de prestación de servicios.

Las audiencias presenciales se realizarán los días 10 y 11 de agosto desde las 9 de la mañana en el Juzgado Primero Penal con Función de Control de Garantías de Tunja.

Dos implicados que serán testigos de la fiscalía

Durante la diligencia se conoció que ya fueron aprobados los principios de oportunidad para el exgerente de Ecovivienda, Eduardo Ernesto Camargo bajo la modalidad de suspensión de la acción penal con inmunidad total convirtiéndose en testigo de cargo y Juan Sebastián Ramírez García también con principio de oportunidad en la modalidad de renuncia.

Es decir, los dos ciudadanos, uno como funcionario y otro como contratista, que fueron acusados por el presunto delito de interés indebido en la celebración de contratos serán ahora testigos de la fiscalía.

Qué es el Principio de Oportunidad

Esta figura se encuentra en el artículo 324 de la Ley 906 numerales 4 y 5.

Cuando el imputado o acusado, hasta antes de iniciarse la audiencia de juzgamiento, colabore eficazmente para evitar que el delito continúe ejecutándose, o que se realicen otros, o cuando suministre información eficaz para la desarticulación de bandas de delincuencia organizada.

Cuando el imputado o acusado, hasta antes de iniciarse la audiencia de juzgamiento, se compromete a servir como testigo de cargo contra los demás procesados, bajo inmunidad total o parcial.

En este evento los efectos de la aplicación del principio de oportunidad quedarán en suspenso respecto del procesado testigo hasta cuando cumpla con el compromiso de declarar. Si concluida la audiencia de juzgamiento no lo hace, se revocará el beneficio.