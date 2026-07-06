Así quedaron los colombianos en la clasificación general del Tour de Francia tras la etapa 3

El Tour llegó a Francia y fue Pogacar el que coronó ese arribo a suelo nacional, luego de las dos primeras jornadas disputadas en España. La fracción de este lunes tuvo lugar entre Granollers (municipio español) y Les Angles, con un recorrido de 195.9 kilómetros y cuatro premios de montaña, de los cuales tres fueron de tercera categoría y uno de primera.

Reviva acá el triunfo de Tadej Pogacar en la etapa 3 del Tour de Francia

Desde muy temprano en la etapa se formó la fuga, que incluso tuvo a los colombianos Sergio Higuita y Egan Bernal animando la misma. No obstante, Bernal sufrió un pinchazo y no pudo mantenerse en el lote principal.

El trayecto no tuvo mayores alteraciones, pero la montaña hizo lo suyo y filtró a los que disputarían la etapa. En el último kilómetro estaban Jonas Vingegaard, Richard Carapaz, Paul Seixas, Remco Evenepoel, Isaac del Toro, entre otros. No obstante, fue Pogacar el que realizó el ataque en los metros finales y los retadores no tuvieron respuesta, por lo que el pedalista del UAE cruzó en solitario.

Así quedó la etapa 3 del Tour de Francia

POS CICLISTA EQUIPO TIEMPO 1 Tadej Pogacar Team UAE 3:40:01 2 Jonas Vingegaard Team Visma +2″ 3 Richard Carapaz Red Bull Bora m.t. 15 Sergio Higuita Astana + 18″ 17 Egan Bernal Ineos m.t. 25 Harold Tejada Astana + 57″ 54 Einer Rubio Movistar + 13′35″ 161 Fernando Gaviria Caja Rural + 36′30″

Así quedó la clasificación general del Tour de Francia

El mejor colombiano de la competecia es Sergio Higuita, quien ascendió 8 casillas en la clasificación y quedó a 3 minutos y 23 segundos de Tadej Pogacar, quien asumió el liderato de la carrera. En el segundo lugar quedó Jonas Vingegaard, mientras que Remco Evenpoel se mantiene tercero.

Así estaba la general tras la etapa 2 del Tour de Francia

Egan Bernal, por su parte, a pesar se sufrir el pinchazo, logró mejorar posiciones en la tabla general y ahora ocupa la casilla 21 a 4 minutos y 15 segundos de Pogacar.

POS CICLISTA EQUIPO TIEMPO 1 Tadej Pogacar Team UAE 8:46:55 2 Tadej Pogacar Team Visma +0″ 3 Remco Evenepoel Red Bull Bora +23″ 18 Sergio Higuita Astana +3′23″ 21 Egan Bernal Ineos +4′15″ 23 Harold Tejada Astana +4′38″ 71 Einer Rubio Movistar +30′37″ 160 Fernando Gaviria Caja Rural + 54′12″

Etapa 4 del Tour de Francia

La cuarta jornada del Tour de Francia tendrá lugar este martes 7 de julio. El recorrido será entre Carcassonne y Foix, de 181.9 kilómetros y con cuatro premios de montaña, de los cuales dos serán de segunda categoría, uno de tercera y otro de cuarta. El final será en descenso a casi 600 metros de altura.