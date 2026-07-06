Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

06 jul 2026 Actualizado 16:52

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Tour de Francia

Así quedaron los colombianos en la clasificación general del Tour de Francia tras la etapa 3

Sergio Higuita, el mejor colombiano en lo que va de la carrera.

Egan Bernal en el Tour de Francia / Getty Images

Egan Bernal en el Tour de Francia / Getty Images / Dario Belingheri

Egan Bernal en el Tour de Francia / Getty Images
Añadir Caracol Radio en Google

El Tour llegó a Francia y fue Pogacar el que coronó ese arribo a suelo nacional, luego de las dos primeras jornadas disputadas en España. La fracción de este lunes tuvo lugar entre Granollers (municipio español) y Les Angles, con un recorrido de 195.9 kilómetros y cuatro premios de montaña, de los cuales tres fueron de tercera categoría y uno de primera.

Reviva acá el triunfo de Tadej Pogacar en la etapa 3 del Tour de Francia

Desde muy temprano en la etapa se formó la fuga, que incluso tuvo a los colombianos Sergio Higuita y Egan Bernal animando la misma. No obstante, Bernal sufrió un pinchazo y no pudo mantenerse en el lote principal.

El trayecto no tuvo mayores alteraciones, pero la montaña hizo lo suyo y filtró a los que disputarían la etapa. En el último kilómetro estaban Jonas Vingegaard, Richard Carapaz, Paul Seixas, Remco Evenepoel, Isaac del Toro, entre otros. No obstante, fue Pogacar el que realizó el ataque en los metros finales y los retadores no tuvieron respuesta, por lo que el pedalista del UAE cruzó en solitario.

Así quedó la etapa 3 del Tour de Francia

POSCICLISTAEQUIPOTIEMPO
1Tadej PogacarTeam UAE3:40:01
2Jonas VingegaardTeam Visma+2″
3Richard CarapazRed Bull Boram.t.
15Sergio HiguitaAstana+ 18″
17Egan BernalIneosm.t.
25Harold TejadaAstana+ 57″
54Einer RubioMovistar+ 13′35″
161Fernando GaviriaCaja Rural+ 36′30″

Así quedó la clasificación general del Tour de Francia

El mejor colombiano de la competecia es Sergio Higuita, quien ascendió 8 casillas en la clasificación y quedó a 3 minutos y 23 segundos de Tadej Pogacar, quien asumió el liderato de la carrera. En el segundo lugar quedó Jonas Vingegaard, mientras que Remco Evenpoel se mantiene tercero.

Así estaba la general tras la etapa 2 del Tour de Francia

Egan Bernal, por su parte, a pesar se sufrir el pinchazo, logró mejorar posiciones en la tabla general y ahora ocupa la casilla 21 a 4 minutos y 15 segundos de Pogacar.

POSCICLISTAEQUIPOTIEMPO
1Tadej PogacarTeam UAE 8:46:55
2Tadej PogacarTeam Visma+0″
3Remco EvenepoelRed Bull Bora+23″
18Sergio HiguitaAstana+3′23″
21Egan BernalIneos+4′15″
23Harold TejadaAstana+4′38″
71Einer RubioMovistar+30′37″
160Fernando GaviriaCaja Rural+ 54′12″

Etapa 4 del Tour de Francia

La cuarta jornada del Tour de Francia tendrá lugar este martes 7 de julio. El recorrido será entre Carcassonne y Foix, de 181.9 kilómetros y con cuatro premios de montaña, de los cuales dos serán de segunda categoría, uno de tercera y otro de cuarta. El final será en descenso a casi 600 metros de altura.

David Santiago Muñoz Camargo

David Santiago Muñoz Camargo

Comunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir