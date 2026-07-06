Expresidente de EE.UU. George W. Bush celebra hoy su 80 cumpleaños

George W. Bush, expresidente de Estados Unidos, en 2026 (Photo by Taylor Hill/Getty Images) / Taylor Hill

El expresidente de Estados Unidos, George W. Bush (2001-2009) cumplió este lunes 80 años, casi dos décadas después de dejar la Casa Blanca.

Bush es el segundo de tres mandatarios que han ocupado la Casa Blanca en cumplir 80 años en 2026. El actual mandatario, Donald Trump, alcanzó esa edad el pasado 14 de junio y el expresidente Bill Clinton lo hará el próximo 19 de agosto (1993-2001).

El Centro Presidencial George W. Bush recordó la fecha con una publicación en su cuenta de X, acompañada de un video con imágenes de distintas etapas de la vida del exmandatario.

“Su liderazgo ha dejado una huella duradera en nuestro país y en el mundo gracias a su compromiso con la libertad y las oportunidades”, escribió la institución.

Trayectoria política

Bush nació el 6 de julio de 1946 en New Haven (Connecticut) y es hijo del también expresidente George H.W. Bush y de la ex primera dama Barbara Bush.

Antes de llegar a la Casa Blanca, fue gobernador de Texas entre 1995 y 2000.

Durante sus dos mandatos consecutivos se produjeron los atentados del 11 de septiembre de 2001, comenzaron las guerras de Afganistán e Irak y estalló la crisis financiera de 2008.

Tras concluir su Presidencia, Bush regresó a Texas y ha participado en iniciativas relacionadas con los veteranos de guerra, la salud global y las políticas públicas, a través de su organización George W. Bush Presidential Center.

También se ha dedicado a la pintura y ha publicado libros con retratos de veteranos de guerra y de personas que emigraron a EE.UU.

Bush fue el presidente número 43 de Estados Unidos y el segundo hijo de un mandatario estadounidense en llegar a la Casa Blanca, después de John Quincy Adams.

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