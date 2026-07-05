Patricia Duque deja de ser la ministra del Deporte: Óscar Figueroa asumirá funciones

La ministra del Deporte, Patricia Duque, había enviado una carta de renuncia al presidente Gustavo Petro el pasado 1 de julio, acto que iba a tener lugar desde el 7 de agosto. No obstante, fue notificada que la renuncia toma efecto inmediato, por lo que no irá hasta esa fecha en el mandato.

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“Fui notificada por el Gobierno Nacional de que, a partir de la fecha, concluye mi responsabilidad como ministra del Deporte, cargo que asumı́ el 3 de marzo de 2025 con un profundo sentido de compromiso y vocación de servicio", anunció en un comunicada la ministra saliente.

En el comunicado, Duque hace mención a los logros de la cartera bajo su mando como los 128 escenarios recreodeportivos y 113 canchas y parques entregados, entre otros. Asimismo, resaltó la capacidad de liderar proyectos a pesar de contar con una reducción presupuestal.

“Durante este año y cuatro meses demostramos que, incluso en medio de las restricciones presupuestales, la planeación, la articulación institucional y el trabajo en equipo permiten alcanzar resultados. En 2025 logramos una ejecución presupuestal del 98,5 % y, en lo corrido de 2026, esta asciende al 81 %“, agregó.

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Duque fue la cuarta encargada de la cartera durante el Gobierno Petro. La primera fue María Isabel Urrutia, luego estuvo al frente Astrid Rodríguez y entre 2024 y 2025 asumió Luz Cristina López.

Entretanto, Duque dejó claro que el empalme en el Ministerio del Deporte con el gobierno entrante quedó listo: “Lastimosamente, y ante la decisión anticipada del Presidente Gustavo Petro, informo que queda listo el documento de gestión ministerial para el empalme con el gobierno entrante y dispuesta a atender a los requerimientos de información para tal fin”.

Óscar Figueroa, quien venía trabajando en la cartera, y fue campeón olímpico en Río 2016 en levantamiento de pesas, siendo el único ganador de medalla de oro en unas olimpiadas, quedará a cargo de las funciones hasta el 7 de agosto.