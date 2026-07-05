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05 jul 2026 Actualizado 14:32

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Capturan en Cali a requerido por Brasil por “gota a gota”: tenía circular roja de Interpol

El hombre sería un integrante clave de una red dedicada al préstamo ilegal y era buscado por la justicia brasileña por los delitos de usura y extorsión

Capturan en Cali a requerido por Brasil por “gota a gota”: tenía circular roja de Interpol

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En un operativo conjunto entre las autoridades de Colombia y Brasil fue capturado en Cali, Valle, un ciudadano requerido por la justicia brasileña por los delitos de usura y extorsión.

De acuerdo con la investigación, el capturado sería un integrante clave de una estructura delincuencial transnacional dedicada al préstamo ilegal bajo la modalidad de “gota a gota”, una práctica utilizada para ejercer presión y realizar cobros extorsivos a sus víctimas.

El hombre era buscado mediante una notificación roja de Interpol y su ubicación en la capital del Valle del Cauca permitió avanzar en el proceso para que responda ante las autoridades judiciales de Brasil.

“Este resultado binacional impacta directamente las economías criminales y demuestra que no hay fronteras seguras para quienes intentan evadir la justicia”, aseguró la Policía.

Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

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