Capturan en Cali a requerido por Brasil por “gota a gota”: tenía circular roja de Interpol

En un operativo conjunto entre las autoridades de Colombia y Brasil fue capturado en Cali, Valle, un ciudadano requerido por la justicia brasileña por los delitos de usura y extorsión.

De acuerdo con la investigación, el capturado sería un integrante clave de una estructura delincuencial transnacional dedicada al préstamo ilegal bajo la modalidad de “gota a gota”, una práctica utilizada para ejercer presión y realizar cobros extorsivos a sus víctimas.

El hombre era buscado mediante una notificación roja de Interpol y su ubicación en la capital del Valle del Cauca permitió avanzar en el proceso para que responda ante las autoridades judiciales de Brasil.

“Este resultado binacional impacta directamente las economías criminales y demuestra que no hay fronteras seguras para quienes intentan evadir la justicia”, aseguró la Policía.