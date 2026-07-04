Sorteo y resultados de Lotería de Medellín, Santander, Risaralda y MiLoto HOY 3 de julio de 2026

La Lotería de Medellín se juega todos los viernes a las 11:00 de la noche, y puede verla por medio del canal regional TeleAntioquia o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juegan las loterías de Santander y Risaralda.

Resultados Lotería de Medellín HOY 3 de julio de 2026

La Lotería de Santander se juega todos los viernes a las 11:00 de la noche, y puede verlo por medio del canal regional TRO o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juegan las loterías de Medellín y Risaralda. Si el día cae festivo, el sorteo se moverá a otro día de la semana.

El resultado del sorteo para el premio mayor por 13.000 millones de pesos es: Próximamente...

Resultados de la Lotería de Santander HOY 3 de julio de 2026

La Lotería de Risaralda se juega todos los viernes a las 11:00 de la noche, y puede verla por medio del canal regional Telecafé o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juegan las loterías de Medellín y Santander. Si el día cae festivo, el sorteo se moverá a otro día de la semana.

El resultado del premio mayor por 6.500 millones de pesos es: Próximamente...

Resultados Lotería de Risaralda HOY 3 de julio de 2026

El resultado del premio mayor es: Próximamente...

Resultados de MiLoto hoy viernes HOY 3 de julio de 2026

Este viernes 19 de junio de 2026 se juega el acumulado de MiLoto. Conozca a continuación los resultados del sorteo.

Los números ganadores del sorteo de MiLoto son: Próximamente...

Los colombianos siguen siendo amantes de los juegos de azar, como es el caso de la lotería y el baloto; es por eso que se creó una nueva dinámica de juego llamada ‘MiLoto’ la cual se puede jugar en línea de forma rápida y sencilla por un costo de solo $4.000 por apuesta.

Los ganadores de MiLoto podrían llevarse un acumulado inicial de $120 millones que va aumentando constantemente si no hay un ganador en el sorteo.

Siga el paso a paso para jugar MiLoto en línea.

Ingrese aquí

Regístrese e inicie sesión con sus credenciales.

Una vez ingrese a la plataforma, deberá elegir si quiere seleccionar sus números de la suerte de forma manual, eligiendo sus números favoritos, o automáticamente, lo que hará que el sistema arroje los números aleatoriamente.

eligiendo sus números favoritos, lo que hará que el sistema arroje los números aleatoriamente. Si eligió la forma manual, deberá seleccionar 5 números del 1 al 39 sin repetición.

Realizar el pago de la apuesta y listo, deberá esperar los resultados.

Recuerde que este tipo de juego también puede hacerlo directamente en los puntos autorizados en los distintos departamentos. Conozca aquí las sedes.

¿Cuáles son los premios de MiLoto?

Según Coljuegos, el porcentaje del nivel de ventas que se distribuye entre ganadores es de la siguiente manera.

Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden

5 aciertos en cualquier orden Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden

4 aciertos en cualquier orden Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden

3 aciertos en cualquier orden Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

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