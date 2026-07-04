Más de 5.000 personas vieron triunfo de Colombia ante Ghana en pantallas gigantes de la alcaldía

La noche del viernes, 3 de julio, la Selección Colombia aseguró su pase a octavos de final, tras vencer 1-0 al conjunto ghanés. El único tanto del partido fue anotado por Jhon Arias. Los cartageneros respondieron al llamado del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, para vivir el histórico encuentro en sana convivencia y respeto a una fan zone, dispuesta a través del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), desde la Villa Olímpica en la Avenida Pedro de Heredia.

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Para vivir este importante encuentro, la Alcaldía Mayor de Cartagena, bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay Paz y la articulación de todo el Distrito, dispuso de dos pantallas gigantes en Villa Olímpica, donde se dieron cita más de 5.000 personas.

Para la previa, el evento contó con la puesta en escena de DJ Jader Tremendo, quien con su energía y repertorio musical puso a vibrar a los asistentes y creó un ambiente de fiesta minutos antes del pitazo inicial.

Durante todo el evento, el público vivió intensamente cada jugada, acompañando a la tricolor con cantos, banderas y camisetas que convirtieron este complejo en un verdadero escenario de unión y pasión por el fútbol.

“Clasificamos y es lo importante. La comunidad disfruto del partido muy feliz y Colombia unida. Gracias a Dios y los muchachos. Ya nos toca venir otra vez porque somos la garantía de la victoria”, expresó, visiblemente emocionado, el alcalde Dumek Turbay Paz, desde la Villa Olímpica.

Con este tipo de eventos, la Alcaldía Mayor de Cartagena continúa promoviendo espacios seguros y gratuitos para que la ciudadanía disfrute en familia de los grandes acontecimientos deportivos.