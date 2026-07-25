En San Diego, Pie del Cerro y El Pozón cayeron tres presuntos expendedores de drogas

En desarrollo de la ofensiva permanente contra el tráfico local de estupefacientes, uniformados de la Policía Nacional en Cartagena de Indias capturaron en flagrancia a tres presuntos expendedores de sustancias alucinógenas, evitando que más de 300 dosis llegaran a las calles de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En las zonas de atención de los barrios San Diego, Pie de del Cerro y El Pozón, mediante actividades de registro, control y vigilancia realizadas por las patrullas policiales, se logró la captura de tres presuntos distribuidores de estupefacientes conocidos con los alias de “Samir”, “Luisca” y “Velecho”.

El primer resultado operativo se registró en la calle Artillera del barrio San Diego, donde, en medio de los controles adelantados por las patrullas de vigilancia, fue capturado en flagrancia alias “Samir”, de 24 años de edad y natural de Cartagena, quien fue sorprendido comercializando más de 100 dosis de marihuana.

Como segundo resultado operativo, fue capturado en flagrancia, en el sector los Tamarindos del barrio el Pozón, alias “Luisca”, de 34 años de edad, quien fue sorprendido por uniformados de la zona de atención del barrio Torices comercializando más de 80 dosis de marihuana.

Finalmente, en el sector Las Lanchas, del barrio Pie del Cerro, fue capturado en flagrancia alias “Velecho”, de 24 años de edad y natural de Medellín - Antioquia, quien portaba más de 120 dosis de marihuana listas para su comercialización.

Los capturados y los estupefacientes incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares que definirán su situación jurídica.

El subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, Coronel Carlos Julio Esteban Blanco, destacó que, en lo corrido del año, se han capturado 1.821 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 759 kilogramos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca, bazuco, cocaína y tusi.

“Con estas acciones reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad ciudadana, asestando golpes certeros a las organizaciones criminales que afectan la convivencia y tranquilidad de los territorios”, sostuvo el oficial.