Obras de conexión Arroz Barato- Policarpa- Puerta de Hierro alcanzaron 98% de avance

Después de décadas de deterioro, polvo, barro y dificultades para la movilidad, la vía principal de Puerta de Hierro está a punto de convertirse en una realidad completamente renovada. La Alcaldía Mayor de Cartagena, bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay Paz, está a poco de terminar y entregar esta importante intervención del programa Vías para la Felicidad que ejecuta la Secretaría de Infraestructura.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Actualmente, los trabajos se concentran en los últimos detalles de andenes, urbanismo, acabados, limpieza, ajustes finales y actividades complementarias que permitirán poner en funcionamiento una obra totalmente terminada y lista para el tránsito vehicular y peatonal.

La intervención comprende 1.138 metros lineales de vía con un ancho promedio de 6,30 metros, consolidando una nueva arteria vial estratégica que conecta el triángulo vial conformado por Arroz Barato, Policarpa y Puerta de Hierro con el Corredor de Carga, facilitando además el acceso hacia la Zona Industrial de Mamonal, Nelson Mandela, la vía a Barú, Turbaco y otros importantes sectores del sur de Cartagena.

Como parte del proyecto también fueron construidas 18 bocacalles, fortaleciendo la conectividad de las vías internas del barrio y mejorando el ingreso y salida de residentes, trabajadores, transporte público y vehículos de carga.

Una solución integral para el drenaje

Más allá del nuevo pavimento, la obra incorpora un componente hidráulico fundamental para este sector. Se construyó un canal pluvial de 165 metros lineales, con una profundidad promedio de 1,50 metros, conectado al sistema de drenaje existente para facilitar la evacuación de las aguas lluvias y contribuir a disminuir los problemas históricos de inundaciones que durante años afectaron a la comunidad.

“Puerta de Hierro esperó durante muchos años una intervención de esta magnitud. Hoy estamos en la recta final de una obra que transformará completamente la movilidad del sector y mejorará las condiciones de vida de cientos de familias. Muy pronto estaremos entregando una vía moderna y funcional que también fortalece la competitividad de Cartagena al mejorar la conexión con la Zona Industrial de Mamonal”, expresó el alcalde Dumek Turbay Paz.

Con esta obra, la Alcaldía de Cartagena continúa consolidando el programa Vías para la Felicidad, llevando soluciones integrales a comunidades que durante décadas esperaron una transformación de su infraestructura vial y demostrando que la inversión pública sigue convirtiéndose en desarrollo, conectividad y mejor calidad de vida para los cartageneros.