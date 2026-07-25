Policía capturó dos sujetos con revólver y municiones en el barrio Nariño

En el marco de las acciones operativas contra el porte ilegal de armas de fuego, la Policía Nacional logró en las últimas horas la captura de dos sujetos en la zona suroriental de la ciudad.

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El procedimiento se llevó a cabo en el sector de la Curva del Joe, del barrio Nariño, durante labores de registro, control y verificación adelantadas por las patrullas de vigilancia en horas de la noche.

En el lugar fueron capturados alias ‘El Carlitos’ y ‘El Negui’, de 26 y 34 años, respectivamente, oriundos de Cartagena, quienes se movilizaban en una motocicleta. Durante el registro personal, los uniformados presuntamente les hallaron en su poder un revólver calibre 38 y dos cartuchos.

Como parte del proceso investigativo, el arma de fuego será analizada mediante estudios balísticos para verificar su posible participación en hechos criminales.

Los capturados y el arma de fuego incautada fueron puestos a disposición de la autoridad competente por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y se encuentra a la espera de las audiencias preliminares que definirán su situación judicial.

El subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Carlos Julio Esteban Blanco, indicó que las acciones operativas desplegadas para combatir el porte ilegal de armas dejan un balance de 461 capturados y 392 armas de fuego incautadas en lo corrido del año, afectando de manera significativa este fenómeno delictivo.

“Estos resultados reflejan el compromiso de nuestros policías con la protección de la vida y la convivencia. Seguiremos desarrollando acciones operativas para contrarrestar el porte ilegal de armas y capturar a quienes infringen la ley”, manifestó.