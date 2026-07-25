Investigan homicidio de joven oriundo de El Carmen de Bolívar en zona rural de Simití

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer la muerte de Luis Emilio Seña Serrano, un joven oriundo de El Carmen de Bolívar cuyo cuerpo fue encontrado con varios impactos de bala en una zona enmontada del corregimiento de San Blas, jurisdicción del municipio de Simití, en el sur del departamento.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El hallazgo fue reportado por habitantes del sector, quienes encontraron el cadáver abandonado entre la vegetación y dieron aviso a las autoridades. Debido a que en ese momento no fue posible establecer su identidad, el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para el proceso de identificación.

Tras las labores forenses, un día después se confirmó que la víctima era Luis Emilio Seña Serrano, natural de El Carmen de Bolívar. La noticia causó conmoción entre familiares y conocidos de esa población de los Montes de María.

De acuerdo con las primeras indagaciones, los investigadores manejan varias líneas de investigación. Una de ellas apunta a que el crimen podría estar relacionado con la disputa entre grupos armados ilegales que tienen presencia en la zona, entre ellos el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc.

Otra hipótesis plantea que el joven habría sido llevado al lugar mediante engaños para despojarlo de sus pertenencias y posteriormente asesinado.