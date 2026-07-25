Hombre atracó droguería a mano armada en el barrio Santa Lucía

Un hombre armado protagonizó un robo en un establecimiento comercial del sector Santa Lucía, en Cartagena, durante la tarde del jueves 23 de julio. Toda la secuencia del asalto quedó registrada por las cámaras de seguridad del negocio, cuyas imágenes ahora sirven de apoyo para identificar al responsable.

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De acuerdo con la grabación, el hecho ocurrió hacia las 5:50 de la tarde, cuando el delincuente ingresó al establecimiento haciéndose pasar por un cliente.

Una vez dentro del local, desenfundó un arma de fuego y amenazó a la trabajadora que atendía el lugar. Tras someterla, se apoderó del dinero correspondiente a las ventas del día y también le quitó el teléfono celular.

Las imágenes muestran que el asaltante permaneció varios minutos recorriendo el negocio en busca de objetos de valor. Incluso tomó los paquetes de monedas de 200 y 500 pesos utilizados para dar cambio a los clientes, mientras guardaba el botín en un pequeño bolso de color verde.

Según se aprecia en el video, el hombre actuó con tranquilidad y revisó cuidadosamente el establecimiento antes de abandonar el lugar con todas las pertenencias hurtadas.

Las autoridades no han entregado reporte de capturas.