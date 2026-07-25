En Clemencia entregaron 52 computadores y 40 becas en Inteligencia Artificial

La transformación de Bolívar comienza por la educación. Bajo esa premisa, el gobernador Yamil Arana Padauí continúa impulsando iniciativas que acercan la tecnología y la innovación a los territorios rurales del departamento, gracias a una sólida alianza con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).

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Como resultado de este trabajo articulado, 52 estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen de Las Caras, en la zona rural de Clemencia, recibieron computadores para fortalecer sus procesos de aprendizaje, mientras que 40 de ellos accedieron a becas de formación en Inteligencia Artificial y Análisis de Datos, herramientas que les permitirán prepararse para los empleos del futuro.

La entrega se realizó en el Megacolegio IETA San José de Clemencia, con la participación de la ministra TIC, Carina Murcia Yela; el gobernador de Bolívar, Yamil Arana; el alcalde municipal, Miguel Samir Barrios Coneo; docentes, estudiantes y sus familias.

Para el gobernador Yamil Arana, esta entrega representa mucho más que la dotación de equipos tecnológicos: es una apuesta por construir un departamento más competitivo, equitativo e incluyente.

“Hoy estamos entregando mucho más que computadores. Estamos entregando oportunidades. Queremos que nuestros jóvenes rurales tengan las mismas posibilidades que cualquier estudiante de las grandes ciudades del país. A quienes hoy reciben estos computadores les digo que los aprovechen al máximo, porque estas herramientas pueden cambiarles la vida. La Inteligencia Artificial y el análisis de datos les abrirán puertas, les permitirán adquirir conocimientos para acceder a mejores oportunidades laborales y, sin duda, serán una herramienta para sacar adelante a sus familias. Ese es el Bolívar que estamos construyendo: un departamento donde el talento tenga más oportunidades que las dificultades”, afirmó el mandatario.

El gobernador destacó que esta iniciativa es posible gracias a la gestión adelantada por la Secretaría TIC de Bolívar y al respaldo permanente del Gobierno Nacional, con el propósito de seguir reduciendo las brechas digitales en el departamento.

“Este es el resultado de una alianza que demuestra que cuando el Gobierno Nacional y la Gobernación trabajan unidos, quienes ganan son nuestros estudiantes. Seguiremos gestionando nuevas oportunidades para que más jóvenes bolivarenses puedan acceder a herramientas tecnológicas y programas de formación de alto nivel. Nuestro objetivo es cerrar brechas, pero, sobre todo, abrir oportunidades para que nuestros jóvenes transformen sus vidas y las de sus familias”, añadió Arana.

La formación en Inteligencia Artificial y Análisis de Datos permitirá que los estudiantes desarrollen competencias altamente demandadas en el mercado laboral, preparándolos para participar en una economía cada vez más impulsada por la innovación, la ciencia y la tecnología.

Por su parte, el alcalde de Clemencia, Miguel Samir Barrios Coneo, agradeció al gobernador Yamil Arana y al Ministerio TIC por convertir a su municipio en escenario de una iniciativa que impactará el futuro de decenas de jóvenes.

“Hoy nuestros estudiantes demuestran que el talento no tiene fronteras. Gracias al liderazgo del gobernador Yamil Arana y al respaldo del Ministerio TIC, los jóvenes de la zona rural de Clemencia cuentan con herramientas y formación que les permitirán construir un mejor futuro. Esta inversión en educación y tecnología es una apuesta por el desarrollo de nuestro municipio y de todo Bolívar”, expresó el mandatario local.

Por su parte, Esteisy Yépez, estudiante beneficiaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen de Las Caras, expresó el sentimiento de sus compañeros al recibir los computadores y las becas, pues anteriormente solo contaban con un equipo para apoyar sus procesos académicos.

“En nombre de todos mis compañeros quiero darle las gracias al gobernador Yamil Arana, a la ministra TIC y a todas las personas que hicieron posible este sueño. Recibir un computador y la oportunidad de estudiar Inteligencia Artificial nos motiva a seguir preparándonos para cumplir nuestras metas. Hoy sentimos que los jóvenes del campo también tenemos las mismas oportunidades para salir adelante”, manifestó.

Asimismo, Carmen Rodríguez, tutora PTA FI 3.0 de la institución, destacó el impacto que tendrá la entrega de los equipos en el proceso educativo.

“En nuestra institución prácticamente no contamos con computadores y la conectividad a internet es muy deficiente. Estos equipos representan una herramienta invaluable para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes y permitirles acceder a nuevas oportunidades de formación”, aseguró.

La jornada hace parte de la estrategia que lidera la Gobernación de Bolívar para fortalecer la excelencia educativa, integrar el desarrollo entre las zonas rurales y urbanas y aumentar la competitividad del departamento, promoviendo el acceso a las tecnologías de la información y el conocimiento como herramientas para la transformación social.

Con iniciativas como esta, el gobernador Yamil Arana reafirma su compromiso de seguir llevando oportunidades a todos los rincones de Bolívar, convencido de que la educación, la innovación y la tecnología son las herramientas más poderosas para cerrar brechas sociales, impulsar la movilidad económica de las familias y construir un departamento con más igualdad, más oportunidades y un futuro promisorio para las nuevas generaciones.