Armada de Colombia incautó madera ilegal tras operativos en Bolívar

En desarrollo de operaciones orientadas a la protección de los recursos naturales y la lucha contra los delitos ambientales, tropas de la Brigada de Infantería de Marina No. 1, adscritas a la Fuerza Naval del Caribe, en coordinación con autoridades ambientales, lograron la recuperación de aproximadamente 101,5 metros cúbicos de madera, equivalentes a cerca de 61 toneladas, que eran movilizadas de manera irregular en los departamentos de Chocó, Cesar y Bolívar.

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Los resultados fueron obtenidos mediante operaciones de control fluvial y terrestre, adelantadas en diferentes regiones del país. En Bellavista (Chocó) fueron recuperados 49,5 metros cúbicos de madera de la especie güino; en La Gloria (Cesar), se incautaron 34 metros cúbicos de madera tipo algarrobillo; y en los municipios de San Juan de Nepomuceno, El Carmen de Bolívar y Arroyohondo (Bolívar), fueron recuperados 18 metros cúbicos de madera de las especies roble y campano.

El material fue puesto a disposición de las autoridades competentes para adelantar los procedimientos administrativos y judiciales correspondientes. Durante las operaciones no se registraron capturas.

Estas acciones representan un importante avance en la protección del patrimonio ambiental de la Nación, al impedir el aprovechamiento y comercialización ilegal de especies forestales que cumplen un papel fundamental en la conservación de los ecosistemas.

La Armada de Colombia continuará fortaleciendo las operaciones de control y vigilancia en coordinación con las autoridades ambientales y judiciales, reafirmando su compromiso con la protección de los recursos naturales, la conservación de la biodiversidad y la defensa del patrimonio ambiental de los colombianos.