Tour de Francia 2026 Etapa 1: Contrarreloj por equipos ¿A qué hora salen los colombianos?

Etapa 1 del Tour de Francia (Imagen de referencia) Getty Images / Tim de Waele

El próximo sábado 4 de julio, desde la ciudad de Barcelona se le dará inicio a la edición número 113 del Tour de Francia, que recorrerá más de tres mil kilómetros, hasta llegar a París, el próximo domingo 26 de julio, en el tradicional circuito por las calles de la capital francesa.

Durante tres semanas, los ciclistas recorrerán 3.320,7 kilómetros, con un desnivel positivo de 53.950 metros. La carrera comenzará en Barcelona, y visitará también las ciudades españolas de Tarragona y Granollers, en las etapas dos y tres, respectivamente; para luego trasladarse a Francia, donde visitará siete regiones y 29 departamentos.

Así se correrá la primera etapa de la ‘Grande Bouclé’, una contrarreloj por equipos, programada para este sábado 4 de julio.

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Etapa 1 Tour de Francia 2026

Como se mencionó anteriormente, la primera etapa del Tour de Francia es una contrarreloj por equipos, con una distancia de 19,6 kilómetros, con menos de un kilómetro de subida al 7% y un desnivel positivo de 200 metros.

De acuerdo con la organización de la carrera, el recorrido de esta primera etapa comenzará con: “la salida desde la playa, un bonito recorrido de ida y vuelta por el paseo marítimo, pasando por los pies de la Sagrada Familia. Pero el tramo final, jalonado por dos subidas sucesivas hasta el Estadio Olímpico de Montjuïc“.

Horario de salida de los colombianos

En la carrera dirán presente 5 corredores colombianos: Egan Bernal, con el Netcompany Ineos; Sergio Higuita y Harold Tejada por el XDS Astana Team; Fernando Gaviria por el Caja Rural-Seguros RGA y Einer Rubio defendiendo los colores del Movistar Team.

La carrera dará inicio a las 5:05 p.m., hora de España, 10:05 a.m., hora colombiana. Así irán saliendo los ‘escarabajos’ con cada una de sus escuadras.

El primero en tomar partida será el embalador Fernando Gaviria con el Caja Rural-Seguros RGA, que saldrá a las 10:05 a.m. El segundo colombiano en salir a la ruta será Einer Rubio con el Movistar Team; será el noveno equipo en tomar partida y lo hará a las 10:45 a.m. Egan Bernal tomará el tercer turno con el Netcompany Ineos, equipo número 15 en el orden de la organización, y que estaría saliendo a las 11:15 a.m. Los últimos en tomar partida con Sergio Higuita y Harold Tejada con el XDS Astana, a las 11:25 a.m.

*Todos los horarios corresponden a la hora de colombia.

La clasificación de la etapa dependerá del tiempo del primer corredor de cada uno de los equipos; mientras que para la clasificación general, se registrará el tiempo de manera individual.

¿Cómo seguir la Etapa 1 del Tour de Francia?

Puede seguir la carrera a través de minuto a minuto de Caracol Deportes y conocer todos los detalles en Caracolradio.com.com. Iguamente, la carrera será transmitida por televisión por canales como ESPN.