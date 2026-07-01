Tour de Francia 2026: Recorrido oficial, etapas y corredores favoritos a ganar la camisa amarilla

Inicia una nueva edición del Tour de Francia. Este sábado 4 de julio, más de 180 corredores de 23 equipos tomarán partida en Barcelona, España, en el inicio de la edición 113 del Tour de Francia, que recorrerá más de 3.300 kilómetros, hasta llegar a París el próximo domingo 26 de julio.

La carrera contará con la participación de cinco corredores colombianos, entre ellos Egan Bernal, campeón de la edición del 2019. Además de la presencia de algunos de los mejores ciclistas del momento, como el danés Jonas Vingegaard y el esloveno y vigente campeón, Tadej Pogacar.

Vea también: Egan Bernal será líder del INEOS para el Tour de Francia 2026: Así lo confirmó el equipo

Recorrido del Tour de Francia 2026

Durante tres semanas, los corredores recorrerán 3.320,7 kilómetros, con un desnivel positivo de 53.950 metros, desde su salida en Barcelona, pasando también por las ciudades españolas de Tarragona y Granollers, en las etapas dos y tres, respectivamente; para luego trasladarse a Francia, donde visitará siete regiones y 29 departamentos.

Etapas del Tour de Francia

La carrera contará con 21 etapas, que están divididas en:

Siete en terreno llano.

Cuatro de media montaña.

Ocho de alta montaña, con cinco llegadas en alto, en puertos tan conocidos como Alpe d’Huez.

con cinco llegadas en alto, en puertos tan conocidos como Alpe d’Huez. Una contrarreloj por equipos, en la primera jornada en Barcelona.

en la primera jornada en Barcelona. Una contrarreloj individual, en la etapa 16.

Entre los días de competencia, los corredores tendrán dos jornadas de descanso.

La alta montaña recorrerá puertos en los Pirineos y Los Alpes, que suelen ser recurrentes en la ‘Grande Bouclé’. Además, según información de la organización, se visitarán nuevas cumbres como la Côte de Begues (segunda etapa), la ascensión a Gavarnie-Gèdre (sexta etapa), el Col de la Griffoul (decima etapa), el Col du Page y el Col du Haag (etapa 14), el Plateau de Solaison ( etapa 15) y el Col de Sarenne (etapa 20). Sin embargo, el punto más alto que alcanzarán los corredores es el famoso Col du Galibier, que se encuentra a 2.642 metros.

Corredores favoritos a quedarse con el título

La carrera contará con la presencia de algunos de los mejores corredores de la actualidad según el ranking de la UCI. Entre ellos se encuentra el vigente campeón y acreedor de cuatro títulos, Tadej Pogacar, del UAE Team Emirates, que llega acompañado de gregarios de lujo como el mexicano Isaac del Toro.

Otro de los grandes favoritos para quedarse con el maillot amarillo es el danés Jonas Vingegaard, que llega tras haber conseguido el título del Giro de Italia en mayo. El corredor del equipo Visma Lease a Bike llega a su sexto Tour de Francia, buscando volver a quedarse con la clasificación general, así como ocurrió en 2022 y 2023.

Un corredor que genera alta expectativa en el pelotón es el francés de 19 años Paul Seixas, que se quedó con el título de la clásica Flecha Valona, y logró ser segundo en la Strade Bianche y en la Lieja-Bastoña-Lieja, y llega como la revelación de la temporada.