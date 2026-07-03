Bad Bunny sorprende en Francia al invitar a Yandel a su concierto en Marsella

El cantante puertorriqueño Bad Bunny sorprendió a miles de asistentes durante su primera presentación en Francia al invitar a Yandel al escenario del Orange Vélodrome de Marsella, uno de los momentos más comentados de la etapa europea del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.

La presentación, realizada el 1 de julio, reunió a decenas de miles de fanáticos que disfrutaron de un espectáculo de más de dos horas, en el que el artista repasó los éxitos de su más reciente producción y varios de los temas que han marcado su carrera.

La mayor sorpresa de la noche llegó cuando Yandel apareció sobre la icónica “Casita”, uno de los elementos centrales de la escenografía de la gira. Vestido completamente de blanco, el cantante se unió a Bad Bunny para interpretar “Explícale”, colaboración publicada en 2017.

La emoción del público aumentó cuando el puertorriqueño continuó con clásicos como “Rakatá” y “Algo me gusta de ti”, canciones que consolidaron el legado de Wisin & Yandel dentro del reguetón.

El invitado especial desató una de las ovaciones más grandes de la noche y convirtió el concierto en uno de los momentos más destacados del recorrido europeo de Bad Bunny, caracterizado por incluir sorpresas en distintas ciudades.

Tras su paso por Marsella, Bad Bunny continuará su agenda en Francia con dos conciertos en París, programados para el 4 y 5 de julio en La Défense Arena.

Posteriormente, la gira llegará a Estocolmo, Varsovia, Milán y finalizará el 22 de julio en Bruselas, completando una de las giras más ambiciosas realizadas por un artista latino en Europa.

El DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour ha registrado llenos en varios de los estadios más importantes del continente y ha consolidado el impacto internacional de Bad Bunny, quien continúa llevando la música urbana latina a escenarios de gran capacidad.