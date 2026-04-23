Moción de censura en Perú: presidente Balcázar enfrenta crisis tras dos meses de asumir el poder

El presidente del Congreso del Perú, Fernando Rospigliosi, afirmó el pasado miércoles que tramitará la moción de censura contra el presidente interino, José María Balcázar, presentada apenas dos meses después de asumir el cargo.

La iniciativa fue impulsada por la congresista Ilich López, luego de la decisión de Balcázar de paralizar la adquisición de aviones de combate F-16, lo que provocó las renuncias de los entonces ministros de Defensa, Carlos Díaz, y de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela.

Esta moción de censura llega mientras los peruanos esperan los resultados de la primera vuelta presidencial.

“La seguridad nacional no se negocia!!! (sic). Fuera del cálculo geopolítico o de qué país venda los aviones al Perú, está la protección de los secretos de Estado y la defensa de nuestra seguridad nacional y territorial”, aseguró López en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

“He decidido impulsar la censura del presidente Balcázar, en el marco de nuestras facultades constitucionales, fortalecida por la defensa irrestricta a la Nación y su territorio”, agregó.

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“Hay que darle trámite”

En declaraciones a la prensa, Rospigliosi confirmó la viabilidad de la moción de censura y, según el reglamento, “hay que darle trámite” a la iniciativa presentada por López, quien también es el tercer vicepresidente del Congreso y miembro de la comisión de Fiscalización.

El debate sobre si se aprueba o no la moción de censura tendrá lugar la semana que viene.

La compra de aviones F-16 a Estados Unidos abre una nueva crisis de gobierno en Perú

La compra de aviones de combate F-16 a Estados Unidos abrió una nueva crisis de gobierno en Perú, con renuncias de ministros tras acusar al presidente interino, José María Balcázar, de mentir al decir que el proceso quedaría en manos de la próxima administración y el anuncio de que se pedirá que el mandatario sea destituido por el Congreso.

En medio de versiones contradictorias de un contrato de 3.500 millones de dólares, el primer ministro, Luis Arroyo, confirmó el pasado miércoles que el Gobierno adquirió para la Fuerza Aérea del país una flota de los aviones fabricados en Estados Unidos, y aseguró que ya se ha cumplido con todos los compromisos económicos asumidos en el cronograma acordado.

“Esta decisión es de naturaleza estratégica y le corresponde al Ejecutivo cumplir y hacer cumplir los acuerdos emitidos”, indicó Arroyo horas después de que Balcázar reforzara su postura de recomendar que el siguiente gobierno, que asumirá a fines de julio próximo, decida si se ejecuta la adquisición.

Sin embargo, Arroyo señaló que Perú ha cumplido con los compromisos planteados para evitar que “se generen incumplimientos contractuales que se traduzcan en penalidades onerosas y perjudiquen la imagen de nuestro país”.

El primer ministro hizo este anuncio horas después de que los ministros de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, y de Defensa, Carlos Díaz, dimitieran por sus discrepancias con Balcázar, quien insistió en que se está discutiendo que “el próximo gobierno conozca las negociaciones”.

La decisión de Balcázar fue anunciada el pasado viernes en una entrevista radial y motivó un mensaje hostil del embajador de EE. UU., Bernie Navarro, quien anunció represalias contra Perú si no cumplía el principio de acuerdo supuestamente firmado en secreto con la administración del anterior presidente interino, José Jerí.