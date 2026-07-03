Millonario contrato pasó de Ocensa a Cenit tras advertencias de la Procuraduría por transparencia

Un proceso de contratación para servicios de telecomunicaciones, datacenter e infraestructura de comunicaciones, inicialmente liderado por Ocensa, filial de Ecopetrol, volvió a ponerse en marcha, pero ahora bajo la dirección de Cenit, otra de las empresas del grupo petrolero.

La contratación había sido suspendida en noviembre de 2025 luego de que surgieran varias alertas relacionadas con posibles riesgos para la transparencia del proceso y un eventual detrimento patrimonial.

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Procuraduría advirtió posibles riesgos en el proceso

La decisión de frenar la licitación se produjo después de varias advertencias de la Procuraduría General de la Nación, que expresó preocupaciones sobre modificaciones en los pliegos de condiciones.

Entre los aspectos señalados estaba la posibilidad de permitir el suministro de equipos repotenciados en lugar de equipos completamente nuevos, una situación que, según las observaciones conocidas en ese momento, podía afectar la transparencia de la contratación y generar riesgos para los recursos públicos.

Tras estas advertencias, la junta directiva de Ocensa realizó dos reuniones extraordinarias antes de decidir suspender el proceso.

Cenit asumió el nuevo proceso de contratación

Meses después, la contratación fue reactivada, aunque ya no está siendo adelantada por Ocensa sino por Cenit, otra filial de Ecopetrol.

El objeto contractual mantiene características similares al proceso anterior, pues contempla servicios de telecomunicaciones, infraestructura tecnológica y datacenter con un plazo de ejecución de siete años.

Sin embargo, uno de los aspectos que más llama la atención es que, a diferencia de otros procesos de contratación, en los documentos publicados no aparece el valor estimado del contrato.

Valor del contrato genera interrogantes

Aunque el monto oficial no fue incluido en la documentación pública del proceso, en la plataforma SECOP sí figura un anexo tarifario protegido con contraseña, lo que ha generado interrogantes sobre el costo real de la contratación.

Si se tiene en cuenta que el objeto contractual y el tiempo de ejecución son prácticamente los mismos que los del proceso suspendido en 2025, diferentes observadores consideran razonable pensar que el contrato podría ubicarse en un rango similar al inicialmente previsto, cercano a los 400.000 millones de pesos.

Hasta el momento, no existe una cifra oficial publicada que confirme ese valor.

¿Qué cambió entre el proceso de Ocensa y el de Cenit?

La reactivación del contrato abre nuevos interrogantes sobre las diferencias entre el proceso suspendido por Ocensa y el que ahora lidera Cenit.

Las principales preguntas son si las observaciones formuladas por la Procuraduría fueron corregidas antes de reabrir la contratación o si el principal cambio consistió únicamente en que otra filial de Ecopetrol asumiera el proceso.