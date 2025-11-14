Piden investigar a exdirectivo de OCENSA por presunto desvío de recursos para transición energética

JUSTICIA

El abogado Carlos Roncancio Castillo, representante de los trabajadores afiliados a la Subdirectiva Única de Oleoductos (SUO), radicó ante la Procuraduría una solicitud para que se investigue al exdirectivo David Alfredo Riaño Alarcón, quien encabezó la administración de Oleoducto Central S.A. (OCENSA) durante parte de la implementación de la política pública de transición energética en el país. Cabe resaltar que OCENSA es filial de Ecopetrol.

En el documento presentado al procurador General, Gregorio Eljach, el apoderado sostiene que durante dicho periodo habrían ocurrido presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos destinados a la transición energética.

Según la petición, los trabajadores señalan que la empresa “nunca inició ni ejecutó de forma real” los proyectos asociados a esa política, a pesar de haber contado con financiación oficial.

“El señor Riaño le mintió al país. Bajo su dirección, OCENSA abandonó la innovación, desarticuló la planeación técnica, deterioró el ambiente laboral y presuntamente convirtió una empresa estratégica en un fortín de intereses personales. Su gestión refleja todo lo que no debe pasar en una compañía que prometía liderar el cambio energético de Colombia”, afirmó el abogado.

¿Nepotismo en OCENSA?

La solicitud menciona posibles prácticas de nepotismo, uso indebido de recursos, captura burocrática, deterioro del clima laboral y un presunto incumplimiento de los principios de moralidad, eficiencia y transparencia establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política.

También afirma que no existirían soportes técnicos documentados sobre avances o ejecución de proyectos durante esa administración.

El escrito pide a la Procuraduría ejercer control preferente, realizar auditorías especiales, revisar contratos, convenios e informes técnicos, y tomar declaraciones a funcionarios, directivos e interventores que participaron en los procesos internos de OCENSA.

El representante de SUO asegura que la presunta falta de planeación y ejecución en los proyectos de transición energética “constituye un riesgo para el patrimonio público” y solicita que se determinen posibles responsabilidades disciplinarias, administrativas y fiscales.

Hasta el momento, ni el exdirectivo David Alfredo Riaño Alarcón ni OCENSA se han pronunciado públicamente sobre la solicitud.