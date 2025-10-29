Tras advertencias de la Procuraduría, Ocensa y Cenit suspenden millonario proceso de contratación

JUSTICIA

Luego de que la Procuraduría abriera una actuación preventiva sobre el proceso de solicitud privada adelantado por las sociedades OCENSA, CENIT, ODL y ODC, filiales de ECOPETROL, para el suministro de equipos y prestación de servicios de telecomunicaciones, datacenter e infraestructura de comunicaciones, estas compañías decidieron suspender el proceso.

Todo se remonta a advertencias que el organismo de control recibió el 9 de octubre de 2025. Se trataba de una queja ciudadana en la que se advertían posibles irregularidades en la modificación de las especificaciones técnicas del proceso.

Particularmente se resaltaba la inclusión de una cláusula que permitiría el uso de equipos repotenciados o remanufacturados, pese a que inicialmente se exigía la utilización exclusiva de equipos nuevos.

De acuerdo con la Procuraduría, dicha modificación representaba riesgos para la gestión administrativa y el patrimonio público, al haberse efectuado sin una justificación técnica ni económica suficiente.

Además, el despacho del procurador delegado, Marcio Melgosa, advirtió que la autorización para el uso de equipos repotenciados quedó condicionada a la “previa aprobación de la compañía”, sin parámetros claros o verificables, lo que podría afectar los principios de imparcialidad e igualdad entre los oferentes.

Requerimientos a OCENSA

El ente de control explicó que no logró acceder al proceso en la plataforma Suplos, por ello requirió formalmente a OCENSA, en representación de las demás sociedades contratantes, que envíe información detallada sobre:

Los estudios técnicos y económicos que sustentaron la modificación de las especificaciones. El estado actual del proceso, participantes habilitados, presupuesto oficial y cronograma. El enlace público del proceso y el expediente contractual completo. El manual de contratación y toda la normativa interna aplicable.

OCENSA suspendió este proceso contractual hasta tanto envíe todos los documentos solicitados por los órganos de control.