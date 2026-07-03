Nuevas quejas por parqueaderos y retrasos en vuelos en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón

Cali, Valle del Cauca

Nuevos reclamos de viajeros volvieron a poner en el centro de la discusión la operación del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, que presta servicio a Cali.

Las principales quejas estuvieron relacionadas, una vez más, con la disponibilidad de los parqueaderos del terminal aéreo, donde este 2 de julio, se registraron congestiones debido a la falta de espacios para los vehículos.

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Frente a esto, la Aerocivil explicó que parte de las áreas de parqueo permanece cerrada, porque aún no ha sido posible entregar esa operación a un nuevo contratista, debido a un proceso jurídico con el anterior operador de ese servicio.

A esos inconvenientes, se sumaron quejas por retrasos en los vuelos, que algunos usuarios relacionaron con las afectaciones operacionales registradas en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro. Sin embargo, la Aerocivil aseguró que la operación del aeropuerto transcurrió con normalidad durante el transcurso el día.

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De acuerdo con fuentes consultadas por Caracol Radio, los principales inconvenientes se concentraron en algunos vuelos de Avianca con destino a Bogotá, donde se habría presentado una sobreventa de sillas como consecuencia de un cambio de equipo. El caso de mayor impacto habría sido el del vuelo 9816, que dejó cerca de 60 pasajeros afectados.

Cabe recordar que varios de los problemas administrativos que enfrenta el aeropuerto se presentan desde que terminó la concesión de Aerocali y la Aerocivil asumió temporalmente la operación del terminal. Entre tanto, la ANI es la entidad responsable de adelantar el proceso para adjudicar la nueva concesión, un trámite que aún sigue pendiente.