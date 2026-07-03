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“Hay agentes del Estado vinculados”: abogado de jubilado denuncia red de corrupción que frena pagos

El Instituto del Seguro Social fue liquidado hace varios años, pero sus cuentas pendientes aún generan controversia. Para responder por estas deudas existe el patrimonio autónomo de remanentes del Instituto de Seguridad Social, identificado con la sigla PARIS y administrado por Fiduagraria.

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Tal como reveló El Reporte Coronell, una de esas deudas pendientes, por 1.300 millones de pesos, pertenece a un jubilado que pasó años probando la deuda y que, finalmente, el pasado 30 de abril, logró que un juzgado administrativo de Cartagena ordenara el pago a su favor.

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