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03 jul 2026 Actualizado 13:38

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“Hay agentes del Estado vinculados”: abogado de jubilado denuncia red de corrupción que frena pagos

“Aquí hay agentes del Estado vinculados”: La grave denuncia de Raúl Romero sobre presunta filtración de información y corrupción en el cobro de sentencias contra el Seguro Social.

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El Instituto del Seguro Social fue liquidado hace varios años, pero sus cuentas pendientes aún generan controversia. Para responder por estas deudas existe el patrimonio autónomo de remanentes del Instituto de Seguridad Social, identificado con la sigla PARIS y administrado por Fiduagraria.

Lea El Reporte Coronell: Para pagarle vieja deuda a jubilado le piden que dé el 25 por ciento

Tal como reveló El Reporte Coronell, una de esas deudas pendientes, por 1.300 millones de pesos, pertenece a un jubilado que pasó años probando la deuda y que, finalmente, el pasado 30 de abril, logró que un juzgado administrativo de Cartagena ordenara el pago a su favor.

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Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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