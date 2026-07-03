Fondo Nacional del Ahorro realizará trasnochón en Bucaramanga para facilitar trámites de vivienda

Los ciudadanos de Bucaramanga que por motivos laborales no pueden realizar trámites durante el día tendrán una nueva oportunidad para gestionar procesos relacionados con la compra o mejoramiento de vivienda. El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) realizará una jornada especial de atención en horario extendido como parte del denominado 'Trasnochón FNA 2.0′.

La actividad se desarrollará entre las 7:00 p.m. y las 10:00 p.m. en puntos seleccionados del país, entre ellos la sede del Fondo Nacional del Ahorro en Bucaramanga, ubicada en la carrera 19 #36-03, en el centro de la ciudad.

Durante la jornada, los usuarios podrán radicar documentos para solicitar créditos de vivienda, adelantar el proceso de aprobación de préstamos y afiliarse al Fondo mediante el traslado de cesantías o a través del programa de Ahorro Voluntario Contractual (AVC).

De acuerdo con la entidad, esta estrategia está dirigida principalmente a las personas que, por sus horarios de trabajo, no tienen disponibilidad para acudir a las oficinas durante la jornada habitual.

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El Fondo Nacional del Ahorro recordó que actualmente ofrece financiación de hasta el 100% del valor de la vivienda, una alternativa que elimina la necesidad de contar con una cuota inicial. Además, dispone de líneas de crédito para el mejoramiento de vivienda que no requieren garantía hipotecaria.

La Alcaldía de Bucaramanga informó que el Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga (INVISBU) acompañará a los ciudadanos interesados en conocer las alternativas de financiación y los programas disponibles para acceder a vivienda propia.

Las autoridades invitaron a los habitantes de la ciudad a aprovechar esta jornada especial para adelantar trámites y resolver inquietudes relacionadas con el acceso a créditos y mecanismos de ahorro para vivienda.