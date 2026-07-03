Claro fortalece su red en Nariño: anunció la llegada de 5G a Pasto y refuerza la fibra óptica

Colombia

Con el objetivo de impulsar la conectividad en el país, Claro Colombia anunció una inversión superior a los 3,2 millones de dólares para el fortalecimiento de su red y la modernización de su infraestructura fija y móvil, pues la compañía cuenta con más de 40 millones de usuarios que lo han escogido como su operador de servicios de voz y datos en el país.

A su vez, mencionó que, de esa inversión, cerca de 756 mil dólares se concentran en la ciudad de Pasto, en donde se reforzará la fibra óptica y el despliegue de la tecnología 5G. Estas inversiones hacen parte del plan de modernización de la red de Claro, enfocado en optimizar la calidad del servicio y responder al crecimiento en el consumo de datos en la región.

La red 5G llega a Pasto y se refuerza la fibra óptica

Claro anunció la llegada de 5G a Pasto, ciudad incluida en su plan de expansión nacional, con el que ya alcanza presencia en 78 ciudades y municipios del país. Esta tecnología permite habilitar servicios de alta capacidad y baja latencia, que impulsan sectores como comercio, turismo, industria y servicios, que demandan cada vez mayor conectividad robusta para crecer y competir. Actualmente, cerca del 15% del tráfico móvil en Pasto ya se cursa a través de tecnología 5G, reflejo de una adopción progresiva y de la creciente demanda por servicios de alta calidad.

Al respecto, se pronunció Diego Martínez, director regional Claro Colombia: “La incorporación de 5G en Pasto y el fortalecimiento de nuestra red de fibra óptica marcan un paso clave en la evolución tecnológica de la ciudad. Estamos construyendo una infraestructura preparada para mayores niveles de tráfico y nuevas oportunidades de innovación y productividad, enfocada en mejorar la experiencia de nuestros clientes”, señaló.

Para acceder a esta tecnología en la capital nariñense, los usuarios deben estar en una zona de cobertura y contar con un equipo compatible. La compañía ofrece más de 60 modelos de teléfonos 5G, desde $399.900 COP, disponibles en #400, tienda.claro.com.co y Centros de Atención y Ventas.

Es importante tener en cuenta que Claro cuenta con cobertura 4G en el 100% de los municipios de Nariño y cobertura de fibra óptica en Pasto e Ipiales. Esta infraestructura soporta tanto las necesidades de comunicación de los usuarios como los procesos digitales de las empresas de la región.

Asimismo, según el más reciente reporte “Yo mido la calidad” de la CRC, a mayo de 2026 Claro registra las mayores velocidades de internet móvil en Pasto, con 23,01 Mbps de descarga, es decir, la rapidez para recibir información como videos, páginas web o archivos, por lo que, con estas acciones, la compañía continúa fortaleciendo su operación en el sur del país, con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios, aportar al desarrollo regional y avanzar en el cierre de brechas digitales para los colombianos.