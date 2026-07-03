A la cárcel por transportar combustible ilegal entre Ábrego y Ocaña, Norte de Santander. / Foto: Fiscalía.

Norte de Santander

A la cárcel fue enviado un hombre identificado como Ulfaner Parada Quintero, quien está siendo señalado por las autoridades de transportar combustible ilegal en Norte de Santander.

De acuerdo con el reporte entregado por la Fiscalía General de la Nación, la captura de esta persona se dio el pasado 25 de junio en la vía que comunica a Ábrego con Ocaña.

Cuando Parada Quintero movilizaba este combustible ilegal y se movilizaba a la altura de una unidad militar, presentó una falla mecánica, lo que provocó que los uniformados del Ejército Nacional acudieran al lugar y, al realizar una verificación del vehículo, encontraron 98 galones de gasolina en 14 recipientes.

Esta persona no pudo certificar la procedencia del hidrocarburo y fue capturado en flagrancia por las autoridades. Tanto el vehículo como el combustible fueron incautados.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Norte de Santander le imputó el delito de receptación de hidrocarburos, cargo que el procesado no aceptó. Por decisión judicial, deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.