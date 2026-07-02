Soldado resulta gravemente herido en ataque armado en el Catatumbo

El orden público volvió a alterarse en el municipio de El Tarra, en la región del Catatumbo, luego de que un soldado profesional resultara gravemente herido durante un ataque armado registrado en el casco urbano de esa población.

De acuerdo con información conocida por este medio, unidades de la Fuerza de Tarea Vulcano adelantaban labores de control y patrullaje a escasos metros del parque principal cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta abrieron fuego contra los uniformados, en medio de la presencia de civiles que se encontraban en el sector.

Como consecuencia del ataque, un soldado profesional recibió un impacto de bala en el antebrazo izquierdo. De inmediato fue atendido por enfermeros de combate en el lugar y posteriormente trasladado hasta una base militar, donde permanece a la espera de ser evacuado por vía aérea a un centro asistencial de Cúcuta para recibir atención médica especializada.

Tras la agresión, las tropas reaccionaron para contrarrestar el ataque y asegurar la zona. Hasta el momento no se ha informado sobre capturas ni sobre la identidad de los responsables.

Este ataque se registra en medio del refuerzo de las operaciones militares en el Catatumbo, ante la conmemoración, el próximo 4 de julio, del aniversario de fundación del ELN. Aunque las autoridades aún no han atribuido oficialmente la acción a un grupo armado, de manera preliminar se presume que integrantes de esa organización estarían detrás del atentado, una hipótesis que es materia de investigación.