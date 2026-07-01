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01 jul 2026 Actualizado 23:35

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🔴 Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina EN VIVO dieciseisavos de final del Mundial: sígalo acá

Canadá y México ya cumplieron, tan solo falta la última de las locales en asegurar su clasificación.

¡Sigue su curso la fase de dieciseisavos de final del Mundial 2026! En el cierre de la jornada del miércoles primero de julio, Estados Unidos se mide con Bosnia y Herzegovina en el Levi’s Stadium de San Francisco. El duelo está programado para las 7 de la noche, hora colombiana.

Los norteamericanos llegan con la presión de ser la última selección local que define su clasificación, luego de que Canadá y México hicieran la tarea en días anteriores. Eso sí, los dirigidos por Mauricio Pochettino llegan con la confianza a flor de piel, luego de haber asegurado su clasificación tras su segunda salida, cuando firmaron 6 de 6 puntos posibles. Ahora, la tarea es mantener la buena racha frente a una de las mejores terceras del certamen.

Justamente, los bosnios accedieron a esta instancia, luego de una sufrida tercera jornada del Grupo D. Aunque derrotaron con justicia a la colera Qatar, sufrieron hasta el final por cuenta del otro partido.

Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina

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Once titular de Bosnia

Once titular de los Estados Unidos

¡Bienvenidos al minuto a minuto EN VIVO el partido entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final del Mundial 2026!

Christian Amézquita

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