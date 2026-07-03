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03 jul 2026 Actualizado 02:43

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Suiza vs Argelia EN VIVO por dieciseisavos de final del Mundial 2026: la transmisión del partido

De este partido saldrá el rival de Colombia, en caso de que derrote el viernes a Ghana.

Continúan los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La jornada del jueves 2 de julio concluye en el Estadio BC Place de Vancouver con el duelo entre Suiza y Argelia. Se trata de un duelo de vital importancia para Colombia, pues de vencer a Ghana en Kansas, tendrá que enfrentar en octavos al vencedor de este cruce.

El conjunto europeo llega a este duelo, tras haber comandado el Grupo B sobre la local Canadá, Bosnia y Herzegovina y Qatar. Cerró esta fase en condición de invicto y con 7 de 9 puntos sumados. En frente tendrá a un cuadro africano, que obtuvo su clasificación de manera agónica, luego de haber igualado 3-3 con Austria. Lo anterior le permitió avanzar como una de las mejores terceras y así evitar a España.

Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

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