La millonaria diferencia entre las plantillas de Colombia y Ghana en la Copa del Mundo 2026

La Selección Colombia afrontará este viernes 3 de julio un nuevo reto en la Copa del Mundo 2026 cuando se enfrente a Ghana por un lugar en los octavos de final. El compromiso se disputará en el Kansas City Stadium, a partir de las 8:30 p.m. (hora de Colombia).

La Tricolor llega a esta instancia después de finalizar como líder del Grupo K con siete puntos, superando a Portugal, RD Congo (que avanzó como uno de los mejores terceros) y Uzbekistán. Ghana, por su parte, logró su clasificación tras terminar en la tercera posición del Grupo L con cuatro unidades, por detrás de Croacia e Inglaterra.

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¿Cuanto vale la plantilla de ambas selecciones?

En cuanto al valor de mercado, Colombia parte con ventaja sobre el conjunto africano. De acuerdo con Transfermarkt, la plantilla dirigida por Néstor Lorenzo está tasada en 302,35 millones de euros, mientras que la de Ghana alcanza los 234,35 millones de euros, reflejando el mayor peso económico de la Tricolor.

¿Cual es el jugador más valioso de ambas selecciones?

A pesar de la diferencia en el valor total de las plantillas, el futbolista con mayor cotización del encuentro pertenece a Ghana. Se trata de Antoine Semenyo, reciente fichaje del Manchester City procedente del Bournemouth, cuyo valor de mercado asciende a 80 millones de euros.

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Por el lado colombiano, Luis Díaz es el jugador mejor valorado con 70 millones de euros. El extremo del Bayern Múnich es seguido por Luis Javier Suárez, delantero del Sporting de Lisboa, con 30 millones de euros, mientras que Richard Ríos, mediocampista del Benfica, completa el podio de los futbolistas más cotizados de la Selección Colombia con un valor de 25 millones de euros.

Esta es la lista de los jugadores más costosos del partido entre Colombia vs Ghana