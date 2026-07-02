Hospital Infantil Los Ángeles podrá atender a recién nacidos con asfixia perinatal severa

Pasto - Nariño

El Hospital Infantil Los Ángeles anunció la apertura del nuevo servicio de Hipotermia Terapéutica y Neuromonitorización en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, una estrategia con la que se busca brindar atención especializada a bebés que nacen con asfixia perinatal severa, una condición que puede ocasionar daño cerebral permanente e incluso la muerte.

De acuerdo con el Hospital, el proyecto “Frío Salva Vidas” se consolidó desde 2024 gracias al apoyo de varios clubes Rotarios del mundo, lo que permitió gestionar los recursos para adquirir equipos médicos especializados que harán posible intervenir a los pacientes durante las primeras horas de vida, consideradas determinantes para mejorar el pronóstico.

En total, fueron gestionados 80.000 dólares mediante un programa Global Grants de Rotary International, recursos destinados a fortalecer la atención neonatal en el suroccidente colombiano, los tres equipos entregados al Hospital Infantil Los Ángeles permitirán reducir significativamente el riesgo de secuelas neurológicas permanentes en los recién nacidos que presenten esta condición.

Según las estadísticas, el nuevo servicio permitirá salvar la vida de cerca de 30 recién nacidos cada año y evitar que más de 220 sufran daños cerebrales permanentes como consecuencia de la asfixia perinatal.