“Dispuesta a construir y sumar”: alcaldesa de Ibagué envió carta al presidente electo

Tolima

La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, le envió una carta abierta al presidente electo Abelardo de la Espriella para solicitarle apoyo en la gestión de trascendentales proyectos para la capital tolimense.

En su misiva, la mandataria expuso proyectos como la internacionalización del Aeropuerto Perales, la tan esperada Zona Franca o proyectos de vivienda social para comunidades vulnerables de Ibagué.

“Hoy se encuentran la patria milagro que usted propone y la ciudad musical que llevamos en el alma. Se encuentra la esperanza de millones de colombianos y el carácter de una tierra que ha aprendido a levantarse y crecer”, expresó Aranda.

La mandataria le pidió al próximo presidente de la República que considere a Ibagué para ser epicentro del corredor logístico en el centro del país, o también para implementar programas sociales como el primer plan parcial público, en el que se necesitaría la inversión de recursos del orden nacional.

“Señor presidente, estas iniciativas son la expresión de una región que quiere aportar más al crecimiento de Colombia, de una tierra que cree en el trabajo, la cultura, la seguridad, la empresa y las oportunidades. Estamos convencidos de que, cuando el Gobierno nacional y los territorios avanzan en la misma dirección, los proyectos se convierten en realidad”, aseguró.

Finalmente, Aranda le indicó que, en su administración, el presidente encontrará una aliada “dispuesta a construir y sumar” para materializar iniciativas que permitan el desarrollo de Ibagué.