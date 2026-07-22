Así empiezan los elefantes blancos: Zambrano advierte demoras en obras de la Ambalá en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el concejal del Partido Alianza Verde de Ibagué, Andrés Zambrano, advirtió que existe preocupación entre residentes y comerciantes de las zonas aledañas a las obras de la avenida Ambalá desdela calle 103 por las demoras en el desarrollo del proyecto.

“Así es como empiezan los elefantes blancos y los procesos de corrupción en el país, uno va a la obra y la maquinaria está parada, el clamor de la gente nos llevó a visitar la zona, los ciudadanos están preocupados porque los negocios podrían quebrar”

Según Zambrano, la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, se comprometió a que el contratista iba a trabajar los 7 días de la semana, pero con sorpresa encontró el pasado domingo que no había nadie trabajando.

“Fui un domingo, pero estaba desolado, no había nadie, máquinas paradas, mientras tanto los locales cerrados sin saber cuando van a poder abrir porque ni el cronograma está publicado en el Secop. Esta es una obra que lleva tres meses y no han avanzado dos cuadras y el proyecto son cerca de 60 cuadras”, dijo el cabildante.

El cabildante destacó que la supervisión de las obras pasó de estar a cargo de la ingeniera, Erika Palma a Marco Mateus Saavedra, secretario de Infraestructura municipal, en medio de la polémica que ha generado el retraso de los trabajos.

“Pedimos que nos respondan con claridad que está pasando, allá hay un enredo, no hay claridad, que le hablen a la gente con la verdad, allá hay negocios que podrían quebrar esperando que las obras avancen”, destacó.

En estas obras la Alcaldía de Ibagué invierte cerca de $35 mil millones que corresponden al cambio de alcantarillado y pavimentación desde la calle 103 hasta la 125. Desde ese punto el municipio solo se encargará del cambio de alcantarillado hasta la 171.

Dato: el consorcio O.E. Hidrosanitarias Ibagué y el consorcio Infraestructura Vial Salado 2026 son los encargados por parte de la Alcaldía de adelantar las obras en dos tramos viales.