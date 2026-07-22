Alcaldía de Cajamarca en el Tolima busca acogerse a la Ley 550 por crisis financiera

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, el alcalde de Cajamarca, Camilo Valencia, anunció que su administración se prepara para acogerse a la Ley 550 de Intervención Económica o de Reestructuración Empresarial, por deudas cercanas a los $60.000 millones.

De acuerdo con el mandatario, presentará ante el Concejo Municipal un proyecto de acuerdo para acceder a facultades extraordinarias que le permitan iniciar el proceso de reestructuración financiera ante el Ministerio de Hacienda.

“Como gobernantes tenemos decisiones importantes que tomar y hacen que un municipio avance o fracase. Yo me voy a ir de este cargo y no quiero dejarle al municipio un futuro incierto, y eso es lo que ha dejado la irresponsabilidad de administraciones que no pensaron en el futuro del pueblo, sino en los beneficios del momento, que le salieron caros a Cajamarca”, manifestó Valencia.

Uno de los principales motivos de la crisis es la deuda de casi $40.000 millones que mantiene la Alcaldía de Cajamarca con Invías, originada en un litigio que se remonta a más de 15 años. En ese entonces, el municipio inició un proceso de cobro del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) por $17.200 millones contra la Unión Temporal Segundo Centenario, encargada de la construcción del proyecto Cruce de la Cordillera Central o Túnel de La Línea.

Durante ese proceso, la Alcaldía ordenó el embargo de recursos de Invías, lo que dio origen a una disputa judicial. Como resultado del litigio, el municipio estaría obligado a devolver esos recursos y, con la actualización de los valores e intereses, la obligación ascendería a cerca de $40.000 millones.

“Presentamos ya un proyecto ante el Concejo, y la corporación solicitó una información adicional correspondiente a la necesidad de ingresar a la Ley 550. Presentaremos nuevamente las facultades en agosto, durante estas sesiones, para solicitarle posteriormente al Ministerio el acompañamiento”, remarcó.

En el Índice de Desempeño Institucional (IDI) de 2025, la Alcaldía de Cajamarca apareció entre los últimos lugares de los municipios del Tolima por sus bajos indicadores en materia de gestión, situación que guarda estrecha relación con la crisis financiera de la entidad.