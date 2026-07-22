Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

22 jul 2026 Actualizado 13:04

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Ibagué

Capturan a nueve hombres por el robo de 495 computadores en vías del Tolima

La mercancía, avaluada en más de $3.200 millones, procedía de Buenaventura con destino a Bogotá.

Ibagué
Añadir Caracol Radio en Google

Tolima

En un parqueadero de Chicoral, en el departamento del Tolima, fue hallado un cargamento de 495 computadores de escritorio que delincuentes habían robado en la vía Ibagué - El Espinal.

La mercancía era transportada en una tractomula que cubría la ruta Buenaventura - Bogotá, la cual fue interceptada por los delincuentes a su paso por el Tolima. Tras el robo, los responsables escondieron la mercancía en un parqueadero. El cargamento estaba avaluado en $3.218 millones.

“Las labores investigativas y operativas, desarrolladas de manera articulada entre la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y la Seccional de Tránsito y Transporte del Tolima, permitieron establecer que la carga había sido hurtada durante la madrugada del 17 de julio en la vía Ibagué – El Espinal, mediante la modalidad conocida como halado”, precisó el coronel John Vargas, comandante de la Policía del Tolima.

En el procedimiento también capturaron a nueve hombres por el delito de receptación. Además, incautaron siete teléfonos celulares y un camión utilizado para el transporte de la mercancía.

“La recuperación de mercancía tecnológica avaluada en más de $3.200 millones y la captura de nueve personas evidencian el compromiso de nuestros policías por proteger la cadena logística, la economía del país y garantizar la seguridad de quienes transitan por los corredores viales”, enfatizó el oficial.

El caso quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que continuará con las investigaciones para judicializar a los responsables y esclarecer plenamente los hechos.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir