Ibagué

El aumento de los casos de sicariato en Ibagué está afectando la sensación de seguridad en la capital del Tolima, solo el fin de semana que acaba de terminar en dos atentados con arma de fuego en los barrios La Estación y Las Brisas asesinaron a igual número de personas y cuatro más resultaron heridas.

Precisamente uno de los casos que ha llamado la atención tiene que ver con el homicidio de Jhon Fredy Vega Reyes, de 52 años a quién relacionan el Bloque Central Bolívar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y mencionado en procesos de Justicia y Paz, hecho que no ha sido confirmado por parte de las autoridades.

¿Qué está pasando con la seguridad en Ibagué?

Caracol Radio consultó a concejales de la ciudad que opinaron sobre lo que está sucediendo y la responsabilidad que tiene la administración municipal sobre la seguridad en la ciudad.

Según el concejal, Jorge Bolívar, cada vez que existen problemas de seguridad en la Alcaldía se cambian los secretarios de Gobierno, lo que se refleja en qué en los dos años del actual gobierno han pasado cuatro profesionales por este cartera.

“Hay que recordarle a la ciudadanía que la persona que maneja la seguridad es la alcaldesa, para eso se construye una estrategia, pero si le quedó grande que se haga al costado, porque ella es la que está fallando, acá no hay un trabajo, ni las cámaras de seguridad están funcionando a un 100% porque no hay mantenimiento”, dijo Jorge Bolívar.

Además, recalcó que se necesita tener claro el mapa de calor de las zonas en las que más se presentan casos que afectan la seguridad “Se le salió de las manos la seguridad a la Alcaldía, necesitamos decisiones que nos retornen la tranquilidad a los ibaguereños”.

Por su parte, el concejal de la Alianza Verde, William Rosas, manifestó que la Alcaldía de Ibagué tiene un plan de seguridad ciudadana y que la fuerza pública debe cumplirla.

“Nos duele cada muerte, cada asesinato, lo denunciamos desde el año anterior el índice de homicidios fue bastante alto, el deterioro social, el albergue de delincuentes, las diferencias por el microtráfico, el gota a gota y los brujos están afectando la seguridad en la capital del Tolima”; resaltó Rosas.

Finalmente, sostuvo que se espera que, con la llegada del Brigadier General del Ejército en uso de buen retiro, John Rojas, se puedan implementar las estratégicas de seguridad que impacten a la delincuencia.

Dato: el último caso de intento de sicariato se registró en horas de la noche el martes 21 de junio, en este hecho dos personas resultaron lesionadas.